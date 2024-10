Frau des Hamas-Führers Sinwar mit angebagtem 32.000 $ Hermès Birkin beim Fliehen durch Tunnel gesehen

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben kürzlich beeindruckendes Filmmaterial veröffentlicht, das zeigt, wie Yahya Sinwar, der ehemalige Führer der Hamas, zusammen mit seiner Familie verzweifelt in einen Tunnel unter ihrem Haus in Khan Younis flieht.

Dieser Vorfall ereignete sich nur Stunden, bevor die Hamas am 7. Oktober ihren tödlichen Angriff auf Israel startete. Der Zeitpunkt des Videos wirft Fragen zu Sinwars Prioritäten auf, insbesondere da es darauf hindeutet, dass er sich auf das Überleben seiner Familie vorbereitete, während er einen Angriff auf israelische Bürger plante.

Sinwars Eigeninteresse inmitten der Krise

Konteradmiral Daniel Hagari, ein Sprecher der IDF, betonte die Implikationen des Filmmaterials. „Selbst am Vorabend des brutalen Massakers war Sinwar mit seinem Überleben und dem Überleben seiner Familie beschäftigt“, erklärte Hagari.

Er fügte hinzu: „Stunden vor dem Massaker kümmerte sich Sinwar nur um sich selbst und seine Familie, während er Terroristen für den mörderischen Angriff auf israelische Kinder, Frauen und Männer entsandte.“ Diese scharfe Charakterisierung Sinwars hebt eine kritische Sichtweise seiner Führung in Krisenzeiten hervor.

Luxusartikel löst Empörung aus

Das Filmmaterial hat beträchtliche Aufmerksamkeit erregt, insbesondere aufgrund eines auffälligen Luxusartikels, der bei Sinwars Frau Samar Muhammad Abu Zamar zu sehen war. Sie wurde dabei gefilmt, wie sie eine Hermès Birkin-Tasche im Wert von 32.000 $ (ca. 27 lakh ₹) hielt, ein schockierendes Symbol für Reichtum im krassen Gegensatz zu den Lebensbedingungen vieler Menschen in Gaza. Die Hermès Birkin, die seit ihrer Einführung im Jahr 1984 für ihre Exklusivität und hohen Kosten bekannt ist, ist zu einem Statussymbol für Wohlhabende geworden.

IDF-Sprecher Oberstleutnant Avichay Adraee kommentierte diese Diskrepanz und betonte den deutlichen Unterschied zwischen dem luxuriösen Lebensstil der Familie Sinwar und den schwierigen Umständen der durchschnittlichen Gaza-Einwohner.

Yahya Sinwar wurde am 29. Oktober 1962 geboren und wurde nach der Ermordung von Ismail Haniyeh im Juli, die angeblich von Israel in Teheran durchgeführt wurde, eine prominente Figur in der Hamas. Nach Haniyehs Tod stieg Sinwar als Führer der Hamas auf. Seine Führung und Entscheidungen, insbesondere in Bezug auf den Angriff am 7. Oktober, der zahlreiche Todesopfer forderte, haben ihn als Schlüsselfigur im anhaltenden Konflikt markiert.

Sinwar wurde am Mittwoch von israelischen Streitkräften in Rafah, im südlichen Gazastreifen, getötet. Hamas bestätigte später seinen Tod, was einen entscheidenden Moment im Konflikt zwischen Israel und Hamas darstellt.