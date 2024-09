„Hamas-Führer werden für diese Verbrechen bezahlen“: Biden empört über die Morde an Geiseln.

US-Präsident Joe Biden erklärte, dass er „erschüttert und empört“ sei über die Bergung von sechs Leichnamen von Geiseln, darunter ein israelisch-amerikanischer Bürger aus dem Gazastreifen.

Biden bezeichnete die Entwicklung am 31. August als „tragisch“ und „verwerflich“ und warnte unmissverständlich, dass „Hamas-Führer für diese Verbrechen bezahlen werden“, während er versprach, rund um die Uhr an einem Deal zu arbeiten, um die Freilassung der verbleibenden Geiseln, die von der palästinensischen Gruppe festgehalten werden, zu sichern.

Der US-Präsident sagte, dass die israelischen Streitkräfte am Samstag sechs Leichname von Geiseln gefunden hätten, die von Hamas in einem Tunnel unter der Stadt Rafah festgehalten wurden.

„Wir haben nun bestätigt, dass einer der von diesen bösartigen Hamas-Terroristen getöteten Geiseln ein amerikanischer Bürger, Hersh Goldberg-Polin, war“, sagte Biden in einer Erklärung, die vom Weißen Haus veröffentlicht wurde.

Der Sprecher der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), Vizeadmiral Daniel Hagari, wurde von den Times of Israel zitiert und sagte, dass die sechs Geiseln, die aus dem Süden von Gazas Rafah geborgen wurden, kurz bevor die IDF-Truppen eintrafen, von der Hamas „brutal ermordet“ worden seien.

Als er nach dem Verlassen einer Kirche in Delaware mit Reportern sprach, sagte Biden: „Es ist Zeit, dass dieser Krieg endet.“ „Wir sollten diesen Krieg beenden.“

Vizepräsidentin Kamala Harris erklärte in einer Stellungnahme, dass Hamas „eliminiert werden muss“ und nicht die Kontrolle über Gaza behalten darf.

Harris sprach den Eltern von Goldberg-Polin, Jon und Rachel, ihr Beileid aus und erklärte: „Ich habe keine höhere Priorität als die Sicherheit der amerikanischen Bürger, wo auch immer sie sich auf der Welt befinden.“

„Präsident Biden und ich werden niemals von unserem Engagement abrücken, die Amerikaner und alle Geiseln in Gaza zu befreien.“

„Hamas ist eine bösartige Terrororganisation. Mit diesen Morden hat Hamas noch mehr amerikanisches Blut an den Händen. Ich verurteile die anhaltende Brutalität von Hamas aufs Schärfste, und das muss auch die ganze Welt tun. Von ihrem Massaker an 1.200 Menschen bis hin zu sexueller Gewalt, Geiselnahme und diesen Morden ist die Verdorbenheit von Hamas offensichtlich und erschreckend“, sagte sie in einer Erklärung des Weißen Hauses.

Goldberg Polin wurde als Geisel gehalten, während er versuchte, den Terroristen zu entkommen, die das Nova-Musikfestival infiltriert hatten, und verlor seine Hand bei einer Granatenexplosion während der Angriffe am 7. Oktober.

Israels Präsident Isaac Herzog sagte in einer Erklärung, dass das „Herz einer ganzen Nation in Stücke zerrissen“ sei. Er sagte, dass die Tötung der Geiseln „die Bereitschaft von Hamas beweist, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen.“ Er fügte hinzu, dass das „heilige Ziel“ des Landes sei, sie nach Hause zu bringen.

Nach den Angriffen von Hamas am 7. Oktober startete Israel einen Krieg gegen die palästinensische Gruppe, bei dem nach Berichten der israelischen Behörden mehr als 1.200 Israelis getötet und 250 Menschen als Geiseln genommen wurden.