Hezbollah startet über 50 Raketen auf Israel’s Golanhöhen

Hezbollah hat mehr als 50 Raketen auf Privatwohnungen in den Golanhöhen abgefeuert, die unter israelischer Verwaltung stehen.

Dieser jüngste Angriff scheint eine Reaktion auf einen israelischen Schlag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu sein, bei dem ein Mensch getötet und 19 weitere verletzt wurden. Am selben Tag hatte Hezbollah mehr als 200 Projektile auf Israel abgefeuert, nachdem Israel einen Hezbollah-Waffenlagerangriff durchgeführt hatte.

Nach dem Angriff auf die Golanhöhen behandelten die Ersthelfer einen 30-jährigen Mann mit Splitterwunden. Ein Wohnhaus wurde in Brand gesetzt, aber die Feuerwehr konnte eine größere Katastrophe verhindern, indem sie eine Gasleckage kontrollierte.

Inzwischen hat sich der Konflikt zwischen Israel und Hezbollah in den letzten 10 Monaten verschärft, was durch Israels anhaltenden Krieg mit Hamas im Gazastreifen weiter kompliziert wird. Dieser langanhaltende Konflikt hat zu mehr als 500 Todesfällen im Libanon geführt, überwiegend Militanten, aber auch rund 100 Zivilisten, und 49 Todesfällen in Israel, darunter 23 Soldaten und 26 Zivilisten.