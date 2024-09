Hurrikan Helene verwüstet den Südosten der USA: 64 Leben verloren

Während Hurrikan Helene seine Wut entfesselt, haben massive Regenfälle unzählige Menschen gestrandet und in dringendem Bedarf an Unterkunft und Rettung zurückgelassen. Berichten zufolge hat der Sturm mindestens 64 Leben gefordert und weitreichende Zerstörungen im Südosten der USA verursacht, Millionen betroffen und viele ohne Strom gelassen.

Während Hurrikan Helene seine Wut entfesselt, haben massive Regenfälle unzählige Menschen gestrandet und in dringendem Bedarf an Unterkunft und Rettung zurückgelassen. Berichten zufolge hat der Sturm mindestens 64 Leben gefordert und weitreichende Zerstörungen im Südosten der USA verursacht, Millionen betroffen und viele ohne Strom gelassen.

Lokale Helden ergreifen Maßnahmen

In Steinhatchee, Florida, verwandelte Janalea England ihren Fischmarkt in ein Spendenzentrum für ihre Gemeinde. „So viele Obdachlose habe ich noch nie gesehen“, klagte sie und stellte fest, dass viele Bewohner keine Versicherung für die Schäden haben.

Helene landete als kraftvoller Hurrikan der Kategorie 4 in der Big Bend Region Floridas mit Winden von 140 mph. Nach der Landung zog sie schnell durch Georgia, wo Gouverneur Brian Kemp anmerkte, dass die Schäden aus der Luft wie eine Bombenexplosion aussahen, mit zertrümmerten Häusern und Autobahnen, die mit Trümmern übersät waren. Der geschwächte Sturm drenkte anschließend die Carolinas und Tennessee, wodurch Bäche und Flüsse über die Ufer traten und lokale Dämme belastet wurden.

Verzweifelte Rettungsaktionen

Medienberichte dokumentieren Hunderte von Wasserrettungen, einschließlich dramatischer Hubschrauberevakuierungen von Patienten und Personal von einem Krankenhausdach im ländlichen Unicoi County, Tennessee. Im Buncombe County, North Carolina, wurden weiterhin Rettungen durchgeführt, während Teile von Asheville überflutet waren. Sheriff Quentin Miller gab zu: „Zu sagen, dass uns das überrascht hat, wäre eine Untertreibung.“

In Asheville äußerte der Anwohner Mario Moraga sein Herzleid über die Verwüstung im Biltmore Village, wo Nachbarn sich zusammengeschlossen haben, um nach einander zu sehen.

Katastrophale Überschwemmungen in den Regionen

Die Folgen von Helene führten zu schweren Überschwemmungen, insbesondere in North Carolina, wo einige Gebiete die schlimmsten Überschwemmungen seit einem Jahrhundert erlebten. Spruce Pine verzeichnete von Dienstag bis Samstag über zwei Fuß Regen, während Atlanta in 48 Stunden 11,12 Zoll registrierte—die höchste Menge in zwei Tagen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1878.

Präsident Joe Biden beschrieb die Zerstörung als „überwältigend“ und versprach föderale Unterstützung, einschließlich einer Katastrophenerklärung für North Carolina, um die Wiederherstellungsmaßnahmen zu erleichtern. Der Sturm war besonders tödlich für South Carolina, mit mindestens 25 Todesfällen, was ihn zum tödlichsten tropischen Zyklon des Staates seit Hurrikan Hugo im Jahr 1989 machte.

Ein eindringlicher Reminder an den Klimawandel

Während die Gemeinschaften mit dem mühsamen Wiederaufbauprozess beginnen, schätzt Moody’s Analytics die Sachschäden auf 15 bis 26 Milliarden Dollar, während AccuWeather die gesamten wirtschaftlichen Verluste auf 95 bis 110 Milliarden Dollar beziffert. Viele Bewohner kommen mit den harten Realitäten häufiger Hurrikane zurecht, insbesondere in Gebieten wie dem Taylor County, Florida, das in kurzer Zeit mehreren Stürmen ausgesetzt war.

John Berg, ein 76-jähriger Bewohner von Steinhatchee, bemerkte: „Es bringt jeden dazu, zu realisieren, was das jetzt mit Katastrophen bedeutet.“ Der Klimawandel hat die Bedingungen verschärft, die zu solch kraftvollen Stürmen beitragen, da Helene als eindringlicher Hinweis auf die zunehmende Schwere von Naturkatastrophen steht.

Gemeinschaftlicher Unterstützung in der Krise

Obwohl der Sturm Verwüstungen angerichtet hat, tauchen Freundlichkeit und Solidarität auf. Gemeinschaften versammeln sich, um sich gegenseitig zu unterstützen, und Individuen teilen Ressourcen und erkundigen sich nach ihren Nachbarn. Der Geist der Resilienz leuchtet durch die Dunkelheit, während Menschen zusammenkommen, um das Wiederaufzubauen, was verloren gegangen ist.

Während Helene sich jetzt zu einem post-tropischen Zyklon wandelt, stellt sie weiterhin Risiken dar, da sie über das Tennessee Valley schwebt. Die Wiederherstellung hat gerade erst begonnen, und für viele wird der Weg vor ihnen lang und herausfordernd sein.