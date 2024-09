Ich hasse Taylor Swift“, sagt Donald Trump, nachdem sie Kamala Harris unterstützt hat

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse wandte sich der ehemalige Präsident Donald Trump an seine Social-Media-Plattform Truth Social, um eine direkte und provokante Aussage zu veröffentlichen: „ICH HASSE TAYLOR SWIFT!“ Diese Erklärung in Großbuchstaben, die am Sonntag gemacht wurde, kam ohne weitere Erläuterungen oder Kontext, aber ihr Timing ist bemerkenswert.

Der Ausbruch folgt auf Taylor Swifts öffentliche Unterstützung für Vizepräsidentin Kamala Harris kurz nach einem Debattenauftritt, in dem Trump weitgehend als Verlierer angesehen wurde. Swifts Instagram-Post lobte Harris als „stabile und talentierte Führungskraft“ und äußerte ihre Absicht, für den demokratischen Kandidaten zu stimmen, was beträchtliche Aufmerksamkeit von ihren vielen Social-Media-Followern erregte. Mit über 100 Millionen Followern und 10 Millionen „Likes“ für ihren Post wird Swifts Unterstützung als äußerst einflussreich angesehen.

Der Kommentar des ehemaligen Präsidenten hat erhebliche Diskussionen online ausgelöst, wobei viele die Strategie hinter dem Angriff auf Swift infrage stellen. „Taylor Swift anzugreifen ist wirklich eine schlechte Wahl im Wahlkampf“, bemerkte ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform X. „Taylor wird nicht nur wütend, sie rächt sich.“

Trumps Motive für den Post bleiben unklar. Einige spekulieren, dass er möglicherweise jede Form von Publicity, auch wenn sie negativ ist, erzeugen möchte. Darüber hinaus hat Trump aus verschiedenen Richtungen, einschließlich innerhalb seiner eigenen Partei, Kritik für seine Verbindungen zu kontroversen Figuren wie der rechten Influencerin Laura Loomer erhalten. Loomer, die mehrere umstrittene Aussagen gemacht hat, schlug kürzlich vor, dass Swifts Beziehung zu Football-Star Travis Kelce ein strategischer Zug sei, um die Wahl 2024 zu beeinflussen — eine Behauptung, die bisher unbelegt bleibt.

Insgesamt fügt Trumps unerwarteter Angriff auf Swift eine weitere Schicht der Intrige zum politischen Umfeld hinzu, da die Wahl 2024 näher rückt.

