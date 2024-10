Justin Trudeau sieht sich Rücktrittsforderungen von der Liberal Party gegenüber: Wird er zurücktreten?

Der Premierminister Justin Trudeau von Kanada steht unter zunehmendem Druck von Mitgliedern seiner eigenen Liberal Party, als Parteichef zurückzutreten. Am Mittwoch, während einer geschlossenen Sitzung mit Parteikollegen, wurde Trudeau geraten, zurückzutreten, um die Chancen der Partei bei den bevorstehenden Wahlen im nächsten Oktober nicht zu gefährden.

Seit über einem Jahr liegt die Liberal Party in nationalen Umfragen mit zweistelligen Zahlen hinter der Conservative Party zurück, was Befürchtungen aufwirft, dass sie eine schwere Niederlage erleiden könnten. Die Panik hat sich verstärkt nach zwei kürzlichen Verlusten bei Nachwahlwahlen in traditionell starken liberalen Wahlbezirken.

Während der Sitzung des Caucus am Mittwoch in Ottawa wurde Trudeau ein Brief präsentiert, der von etwa zwei Dutzend liberalen Abgeordneten unterzeichnet war und in dem sein Rücktritt gefordert wurde. Der Brief zirkulierte laut kanadischen Medienquellen seit mehreren Tagen privat vor der Sitzung.

Berichten zufolge kritisierten etwa 20 Mitglieder während der dreistündigen Sitzung offen Trudeaus Führung und äußerten Bedenken über die Zukunft der Partei. Trotz dieser Einwände stellte jedoch kein Mitglied öffentlich Trudeaus Führung in Frage, und die meisten Abgeordneten blieben unterstützend, wenn auch mit offensichtlicher Unzufriedenheit.

Trudeau, der nach der Sitzung kurz mit den Medien sprach, spielte die internen Meinungsverschiedenheiten herunter und erklärte: „Die Liberal Party ist stark und vereint.“ Seine Kommentare fielen, als Pierre Poilievre, der Vorsitzende der Conservative Party und Trudeaus primärer politischer Rivale, ihn aufforderte, entweder zurückzutreten oder sofort Neuwahlen auszurufen.

In Reaktion auf Poilievres Forderungen erklärte Trudeau: „In unserem Caucus waren die Menschen immer frei, ihre Meinung zu äußern“, was andeutet, dass interne Debatten Teil einer gesunden Partei sind.

Marc Miller, der Minister für Einwanderung und ein langjähriger Freund Trudeaus, äußerte sich zur Situation und erklärte, dass er nicht erwarte, dass Trudeau zurücktritt. „Das ist keine Alarmstufe Rot“, sagte Miller und fügte hinzu, dass Trudeau durchaus in der Lage sei, mit der Wahrheit umzugehen. „Er ist sich über seine Absichten im Klaren, und ich erwarte nicht, dass sich das ändert.“

Dennoch gibt es, da Trudeaus politische Zukunft mit der seiner Parteikollegen verbunden ist, eine wachsende Angst, dass die anhaltende Unzufriedenheit mit seiner Führung zu einer Wahlkatastrophe führen könnte. Wenn die Wähler Trudeau ablehnen, könnte der gesamte liberale Caucus vor erheblichen Verlusten stehen, und einzelne Abgeordnete riskieren, ihre Sitze zu verlieren.

Trudeau hat konsequent erklärt, dass er plant, die Partei in die nächsten Wahlen zu führen, und es sei denn, es gibt ein erfolgreiches Misstrauensvotum oder eine große legislative Niederlage, wird er wahrscheinlich an der Macht bleiben. Trotz der wachsenden Unzufriedenheit innerhalb der Partei gibt es keinen formalen Mechanismus, um ihn zum Rücktritt zu zwingen.

Analysten haben Bedenken geäußert, dass die Sitzung am Mittwoch Trudeaus Position innerhalb der Partei weiter schwächen könnte. Einige glauben, dass das öffentliche Ausdrücken von Beschwerden nicht ausreichen wird, um die Einheit wiederherzustellen. Lori Turnbull, eine Politikwissenschaftlerin von der Dalhousie University, erklärte, dass die Sitzung zwar einige Spannungen abgebaut haben mag, die zugrunde liegenden Spaltungen jedoch bestehen bleiben.

„Es gibt einen Riss im Boot, und es sei denn, er wird schnell repariert, wird das Leck weiter wachsen“, bemerkte Turnbull.

Ohne einen klaren Nachfolger für Trudeau befindet sich die Liberal Party in einer heiklen Lage. Historisch gesehen war die Absetzung unbeliebter Führungspersönlichkeiten in der kanadischen Politik keine erfolgreiche Strategie, wie man gesehen hat, als die Progressive Konservativen nach Brian Mulroneys Rücktritt 1993 zusammenbrachen.

Trudeaus lange Amtszeit—neun Jahre im Amt—in Kombination mit Problemen wie den Wohnkosten und der Inflation könnte zur wachsenden Wählerermüdung beitragen. Da die nächsten Wahlen bevorstehen, müssen Trudeau und seine Berater einen Weg finden, die parteiinternen Dissidenten zu besänftigen, oder riskieren die politische Zukunft der Partei.