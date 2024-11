Kai Trump teilt Vlog über die Wahlfeier in Mar-a-Lago für den Sieg ihres Großvaters Donald Trump

Donald Trumps Enkelin Kai teilte einen herzlichen Einblick in die Wahlfeier in Mar-a-Lago und sprach über ihren Stolz und ihre emotionale Reaktion auf den Sieg ihres Großvaters.

Im intimen, hinter den Kulissen gefilmten Blick auf die Wahlfeier der Familie in Mar-a-Lago sagte Kai Trump, die 17-jährige Enkelin von Donald Trump, sie habe gespürt, dass sie und ihre Familie nach dem Triumph ihres Großvaters immer tiefer in Tränen versanken. Die Tochter von Donald Trump Jr. und seiner Ex-Frau Vanessa hat die Ereignisse geteilt, die zur Bekanntgabe von Donald Trumps Sieg gegen Kamala Harris führten – ein Wahlsieg, der für die Familie ebenso emotional wie feierlich war.

Kai postete ein sehr detailliertes Vlog auf ihrem Kanal, in dem sie ihre Vorbereitung und die aufgestaute Spannung der Wahlnacht dokumentierte. In der Anfangsszene des Videos, beim Fertigmachen, erschien Kai gestylt mit professionellem Haar und Make-up in einem glänzenden schwarzen, trägerlosen Mini-Kleid und goldenen Absätzen.

Mit einer Mischung aus Aufregung und Nervosität machte sie sich auf den Weg nach Mar-a-Lago, dem Anwesen von Trump in Florida, wo sich enge Familienangehörige und Freunde versammelt hatten, um den ehemaligen Präsidenten zu unterstützen. „Ich habe meinen Opa eine Weile nicht gesehen, weil er im Wahlkampf war“, sagte sie aus dem Auto und erwähnte die Schwierigkeit, ihn in den hektischen letzten Tagen des Wahlkampfs zu erreichen. „Er ruft mich fast jeden zweiten Tag an.“ Ich bin bereit für die Feier heute Abend und hoffe, dass wir gewinnen – drücken wir die Daumen, natürlich.

Kais erwartungsvolle Nervosität

Im Laufe des Abends verriet Kai, dass sie zugleich nervös und hoffnungsvoll war. Sie sprach voller Bewunderung über ihren Großvater und sagte, dass er ein Mann sei, der so hart arbeitet und entschlossen ist. „Ich kenne niemanden, der so hart arbeitet und so entschlossen ist wie er“, sagte sie voller Stolz.

Im Inneren von Mar-a-Lago herrschte eine warme und gemütliche Atmosphäre, mit Sofas vor drei großen Bildschirmen, die die Live-Berichterstattung über die Wahl zeigten. Zu den Anwesenden gehörten Don Jr., Eric Trump, Barron Trump, Tiffany Trump, Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner sowie der Milliardär Elon Musk und enge Freunde.

Im Verlauf des Abends wurden Wahlergebnisse eingeblendet, was eine Achterbahn aus spannenden Momenten und Augenblicken der Erleichterung erzeugte, die beim gemeinsamen Abendessen mit Familienmitgliedern und Verbündeten geteilt wurden.

Eine Nacht voller Höhen und Tiefen mit Kais Überlegungen

In einem Tage später aufgenommenen Clip erinnerte sie sich an diese unvergessliche Nacht und berichtete, dass sie nicht weiter filmen konnte, als die Ergebnisse Trumps Sieg bestätigten. „Wir haben einfach als Familie gefeiert“, erklärte sie und schilderte, wie sich diese Nacht in einen emotionalen Sieg für sie alle verwandelte. „Es war sehr besonders. Ich bin so stolz auf ihn. Er hat jeden Tag hart für dieses Land gearbeitet.“

Einer der bewegendsten Momente in ihrem Video war, als Kai ihre Reaktion auf die Nachricht über den Sieg Trumps in Pennsylvania, einem entscheidenden Bundesstaat im Rennen, beschrieb. Überwältigt von Emotionen gab Kai zu, dass sie in Tränen ausbrach. „Die Wahlnacht war für unsere ganze Familie etwas ganz Besonderes, weil wir bis zum Ende gekämpft haben.“ Das brachte sie dazu, zu weinen, als sie erfuhr, dass er am Gewinnen war. Auf die Frage, ob sie wusste, dass er schließlich zurückkämpfen und gewinnen würde, antwortete sie: „Er hat endlich zurückgekämpft und gewonnen.“

Kai bewundert das Engagement ihres Großvaters

„Er ist wirklich eine erstaunliche und einzigartige Person, die unerschütterliche Loyalität gegenüber Amerika zeigt“, sagte Kai. „Er nimmt sich wirklich keine Pausen, tut nichts anderes als zu arbeiten“, betonte sie die große Rolle, die er für ihr Leben als Vorbild spielte.

Ihr Video endete mit einer Hommage an Donald Trumps unermüdliches Engagement: „Ich freue mich auf seine Amtszeit. Ich bin gespannt, was er für das Land tun wird“, sagte Kai. „Wenn ich groß bin, möchte ich genauso sein wie er und kämpfen wie er“, fügte sie hinzu: „Ich bin wirklich gespannt, was er in den nächsten Jahren machen wird.“ Ich denke, dass er es schaffen wird, weil er sich allem, was er tut, voll und ganz widmet. Und daher verdient er es mehr als jeder andere Mensch auf dieser Erde.