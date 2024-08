Kanada wird 100 % Zoll auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge erheben: Trudeau

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat angekündigt, dass Kanada höhere Zölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge (EVs) und chinesischen Stahl einführen wird, wie von Global News aus Kanada berichtet.

Er gab die Ankündigung bekannt, als er am Montag in Halifax mit Reportern sprach. Während des Retreats des liberalen Kabinetts erklärte Trudeau: „In Kürze werden wir einen Zoll von 100 Prozent auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge und einen Zoll von 25 Prozent auf chinesischen Stahl und Aluminium einführen.“

Trudeau erklärte, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Herstellung von Elektrofahrzeugen in Kanada zu fördern. Dieser Schritt entspricht den jüngsten Änderungen der Handelspolitik der USA, so der Bericht von Global News.

Anfang Mai hatte US-Präsident Joe Biden eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge von 25 Prozent auf 100 Prozent in diesem Jahr angekündigt. Derzeit ist jedoch nur ein chinesisches Elektrofahrzeug in den USA verfügbar.

Im Juni äußerte Kanadas Finanzministerin Chrystia Freeland Bedenken hinsichtlich „unfairer“ chinesischer Handelspraktiken im Bereich der Elektrofahrzeugherstellung. Sie kündigte den Beginn eines Konsultationsprozesses an, um mögliche Gegenmaßnahmen zu prüfen, wie von Global News berichtet.

Freeland hatte auf mögliche Beschränkungen hingewiesen, die von der Regierung in Betracht gezogen werden. Derzeit sind die einzigen in Kanada importierten chinesischen Elektrofahrzeuge Teslas, die in Shanghai hergestellt werden, laut dem Bericht.

Freeland erklärte: „Die potenziellen politischen Maßnahmen, über die wir beraten, umfassen eine zusätzliche Steuer auf Importe von chinesischen Elektrofahrzeugen gemäß Abschnitt 53 des Zolltarifgesetzes, Änderungen, welche Autos für die bestehenden bundesstaatlichen Anreize des Zero Emissions Vehicle Program in Frage kommen, und möglicherweise umfassendere Investitionsbeschränkungen in Kanada.“

Anfang Mai hatte Biden eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe in mehreren strategischen Sektoren angekündigt, wie CNN berichtete.

Die Zollanhebung betrifft importierten Stahl und Aluminium, ältere Halbleiter, Elektrofahrzeuge, Batteriekomponenten, kritische Mineralien, Solarzellen, Krane und medizinische Produkte. Die neuen Zolltarife – 100 % auf Elektrofahrzeuge, 50 % auf Solar-Komponenten und 25 % auf andere Sektoren – werden in den nächsten zwei Jahren umgesetzt.

Lael Brainard, Direktorin des Nationalen Wirtschaftsraums des Weißen Hauses, kommentierte: „China verwendet dasselbe Vorgehen wie zuvor, um sein eigenes Wachstum auf Kosten anderer voranzutreiben.“ Sie fügte hinzu: „China ist einfach zu groß, um sich an seine eigenen Regeln zu halten.“

Bei der Ankündigung der neuen Zölle im Rosengarten erklärte Biden, dass er „faire Konkurrenz mit China, nicht Konflikte“ suche, so CNN.

Er betonte: „Die Tatsache ist, dass amerikanische Arbeiter härter arbeiten und besser konkurrieren können als jeder andere, solange der Wettbewerb fair ist“ und fügte hinzu: „Zu lange war es nicht fair.“

