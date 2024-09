Kanaltunnel-Schiffstragödie: 10 Migranten tot, Rettungsaktion läuft

Der Ärmelkanal hat erneut einen Vorfall mit einem gekenterten Boot erlebt. Französischen Medien zufolge wird angenommen, dass mindestens 10 Menschen gestorben sind, nachdem ein Boot mit Dutzenden Migranten im Ärmelkanal gekentert ist.

Die französische Küstenwache berichtete, dass mehr als 50 Personen gerettet wurden und medizinische Behandlung benötigten, wie am Dienstag von Nachrichtenagenturen festgestellt wurde. Zunächst hatten Beamte erklärt, dass sich 10 Personen nach Problemen des Bootes vor der Küste von Le Portel, etwa 45 km südwestlich von Calais, in kritischem Zustand befanden.

Die regionalen Medien berichteten, dass 10 Personen gestorben sind.

Berichte tauchten zunächst auf, dass „mindestens 100 Migranten“ an Bord waren „nach dem Sinken eines Bootes“ um 11:30 Uhr Ortszeit (10:30 Uhr UK-Zeit), und erwähnten, dass mehrere weiße Planen am Kai gesehen wurden. Die Berichte deuteten auch darauf hin, dass einige Personen gerettet wurden, unter anderem aus der Luft, und zum nahegelegenen Hafen von Boulogne-sur-Mer gebracht wurden.

Details darüber, wie viele Menschen aus dem Wasser geborgen wurden, sind noch nicht bekannt. Separat kam am Dienstag ein RNLI-Rettungsboot in Dover mit Personen an Bord nach einem Vorfall im Kanal an. Es ist noch nicht bekannt, ob diese Personen aus dem gleichen Vorfall vor der Küste Frankreichs gerettet wurden.

Refugee Council CEO drückt tiefes Bedauern aus

Als Reaktion auf die Nachrichten über das Sinken eines kleinen Bootes im Kanal und die Berichte über mehrere Todesfälle äußerte Enver Solomon, CEO des Refugee Council, tiefes Bedauern über die tragischen Todesfälle beim jüngsten Vorfall im Kanal.

Solomon sagte, dass in diesem Jahr eine besorgniserregend hohe Anzahl von Todesfällen im Kanal verzeichnet wurde. Dieser besorgniserregende Trend unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer umfassenden und vielschichtigen Strategie, um die Risiken bei gefährlichen Kanalüberquerungen zu mindern.

Er fügte hinzu, dass die bloße Durchsetzung bestehender Maßnahmen nicht ausreiche. Erhöhte Sicherheits- und Polizeikontrollen an der französischen Küste haben zu gefährlicheren Überquerungen geführt, wobei Menschen von riskanteren Standorten in instabilen, überfüllten Booten aufbrechen.

Solomon forderte die Regierung auf, die kriminellen Banden, die beteiligt sind, zu bekämpfen und auch einen Plan zu entwickeln, um sichere Routen für Menschen auf der Flucht zu verbessern und auszubauen.

Signifikanter Anstieg der Zahl der Boote, die den Ärmelkanal überqueren

Im Jahr 2023 wurden etwa 29.000 Menschen auf kleinen Booten im Ärmelkanal entdeckt, ein Rückgang von 46.000 im Jahr 2022. Die Gesamtzahl der Ankünfte auf kleinen Booten hat seit 2018 erheblich zugenommen. Obwohl seit über fünfzig Jahren Berichte über Versuche, das Vereinigte Königreich über den Kanal zu erreichen, vorliegen, begann die wesentliche Erkennung erst Ende 2018.

Das Innenministerium berichtete, dass 2023 29.437 Menschen im Vereinigten Königreich angekommen sind, nachdem sie den Ärmelkanal auf kleinen Booten überquert hatten, im Vergleich zu 45.774 im Jahr 2022.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden 12.646 Ankünfte auf kleinen Booten festgestellt, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Die Mehrheit der Ankommenden auf kleinen Booten sind Männer. Im Jahr bis zum 31. März 2024 waren 75 % (22.357) dieser Ankünfte männlich und 18 Jahre oder älter, ausgenommen derjenigen unbekannten Alters oder Geschlechts. Zudem waren 16 % (4.630) Kinder unter 18 Jahren. Diese Verhältnisse sind über die Zeit konstant geblieben und ähneln denen, die bei breiteren Asylbewerbergruppen beobachtet werden (72 % männlich und 19 % Kinder im Jahr bis März 2024). Der höhere Anteil von Männern unter den Asylsuchenden wird oft auf die Gefahren unregelmäßiger Migrationsreisen zurückgeführt, wobei weibliche und minderjährige Familienmitglieder häufig später über Familienzusammenführungswege nachkommen.

Risikobehaftete Reise auf der Suche nach Asyl

Die meisten Menschen, die den Kanal auf kleinen Booten überqueren, beantragen Asyl, sobald sie im Vereinigten Königreich sind. Das Innenministerium stellte fest, dass 93 % (109.954) derjenigen, die von 2018 bis März 2024 überquerten, entweder selbst Asyl beantragten oder als abhängige Personen (Partner oder Kind) in einem Antrag aufgeführt wurden.

Die Gesamtzahl der Asylsuchenden stieg 2021 und 2022 an, bevor sie 2023 zurückging, was mit dem Trend der Ankünfte auf kleinen Booten übereinstimmt. Im Jahr 2023 stellten über 84.000 Menschen im Vereinigten Königreich einen Asylantrag, was einem Anstieg von 85 % gegenüber 2019 entspricht. Ein Großteil dieses Wachstums wird auf Antragsteller zurückgeführt, die auf kleinen Booten ankamen, obwohl die meisten Asylsuchenden nicht auf diese Weise angekommen sind. Im Jahr 2023 machten Ankünfte auf kleinen Booten 33 % aller Asylanträge aus.

Einige Menschen gelangen auf andere unregelmäßige Weise, wie etwa in Lastwagen oder Containern, ins Vereinigte Königreich. Der signifikante Anstieg der Ankünfte auf kleinen Booten hat zu einem großen Anstieg der gesamten unregelmäßigen Einreisen beigetragen, wobei sich die Zahlen von 2019 bis 2023 mehr als verdoppelt haben. Folglich stieg der Anteil der Ankünfte auf kleinen Booten an den erkannten unregelmäßigen Einreisen von 2 % im Jahr 2018 auf 80 % im Jahr 2023.

Afghanen führende Nationalität beim Überqueren des Ärmelkanals

Im Jahr bis Juni 2024 waren Afghanen die führende Nationalität beim Überqueren des Kanals und machten etwas weniger als ein Fünftel aller Ankünfte auf kleinen Booten aus. Iraner belegten mit 13 % den zweiten Platz, gefolgt von Ankünften aus Vietnam und der Türkei, die jeweils 10 % ausmachten. Etwa 83 % der Ankünfte auf kleinen Booten in den 12 Monaten bis Juni 2024 waren männlich, und wo das Alter erfasst wurde, waren über 40 % zwischen 25 und 39 Jahre alt.

Im Jahr bis Juni 2024 kamen die meisten Asylsuchenden im Vereinigten Königreich aus Afghanistan, insgesamt 9.342. Weitere bedeutende Herkunftsländer für Anträge waren Iran, Pakistan, Vietnam, Indien und Bangladesch. Im Jahr 2022 waren Albaner die führende Nationalität, mit mehr als 17.300 Personen (einschließlich Abhängiger), die Asyl beantragten, von denen drei Viertel auf kleinen Booten ankamen. Ukrainische Flüchtlinge, die nach der Invasion Russlands in ihr Land im Vereinigten Königreich ankamen, sind in diesen Statistiken nicht enthalten.

Bis zum 22. August 2024 hatte die britische Regierung 262.100 Visa an ukrainische Flüchtlinge ausgestellt, die über legale Wege eingereist sind. Es gibt auch separate Regelungen für bestimmte Gruppen, wie einige afghanische Flüchtlinge und Bürger aus Hongkong, die ins Vereinigte Königreich kommen können.

Über den Ärmelkanal

Der Ärmelkanal ist ein Teil des Atlantischen Ozeans, der das südliche England von Nordfrankreich trennt. Er verbindet den südlichen Teil der Nordsee durch die Straße von Dover an seiner nordöstlichen Spitze. Mit einer Länge von etwa 560 km variiert die Breite des Kanals von 240 km an der breitesten Stelle bis 34 km an der Straße von Dover. Er gilt als das am stärksten frequentierte Schifffahrtsgebiet der Welt.

Historisch spielte der Ärmelkanal eine entscheidende Rolle dabei, Großbritannien als Seemacht zu etablieren. Großbritannien nutzte den Kanal als natürliche Verteidigungsmaßnahme, die dazu beitrug, Invasionen während der Napoleonischen Kriege und des Zweiten Weltkriegs zu verhindern.

Die dominierenden Kulturen auf beiden Seiten des Kanals sind Englisch an der Nordküste und Französisch an der Südküste. Ein unterseeischer Eisenbahntunnel, bekannt als Eurotunnel, erstreckt sich über 50,46 km. Er wurde 1994 eröffnet und verbindet Folkestone in England mit Coquelles in Frankreich unter dem Ärmelkanal an der Straße von Dover.