La moglie del leader di Hamas Sinwar avvistata con una presunta borsa Hermès Birkin da $32.000 mentre fugge attraverso i tunnel

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno recentemente rilasciato un filmato convincente che mostra Yahya Sinwar, l’ex leader di Hamas, insieme alla sua famiglia, mentre compiono una disperata fuga in un tunnel sotto la loro casa a Khan Younis.

Questo incidente è avvenuto poche ore prima che Hamas iniziasse il suo letale assalto a Israele il 7 ottobre. Il tempismo del video solleva interrogativi sulle priorità di Sinwar, in particolare poiché suggerisce che stava preparando la sopravvivenza della sua famiglia mentre pianificava un attacco ai cittadini israeliani.

L’interesse personale di Sinwar in mezzo alla crisi

L’ammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell’IDF, ha sottolineato le implicazioni del filmato. “Anche alla vigilia del brutale massacro, Sinwar era occupato con la sua sopravvivenza e quella della sua famiglia,” ha dichiarato Hagari.

Ha aggiunto: “Ore prima del massacro, Sinwar si preoccupava solo di se stesso e della sua famiglia mentre inviava terroristi per l’attacco omicida a bambini, donne e uomini israeliani.” Questa netta caratterizzazione di Sinwar mette in evidenza una visione critica della sua leadership in un momento di crisi.

Oggetto di lusso suscita indignazione

Il filmato ha suscitato un’attenzione significativa, in particolare a causa di un oggetto di lusso sorprendente visto con la moglie di Sinwar, Samar Muhammad Abu Zamar. È stata ripresa mentre tiene una borsa Hermès Birkin del valore di $32.000 (circa ₹27 lakh), un lampante simbolo di ricchezza in netto contrasto con le condizioni di vita di molti a Gaza. La Hermès Birkin, nota per la sua esclusività e alto costo fin dal suo lancio nel 1984, è diventata un simbolo di status per i benestanti.

Il portavoce dell’IDF, tenente colonnello Avichay Adraee, ha commentato su questa disparità, sottolineando il netto contrasto tra lo stile di vita lussuoso della famiglia Sinwar e le circostanze drammatiche del residente medio di Gaza.

Yahya Sinwar, nato il 29 ottobre 1962, è diventato una figura prominente in Hamas dopo l’assassinio di Ismail Haniyeh nel luglio, presumibilmente effettuato da Israele a Teheran. Dopo la morte di Haniyeh, Sinwar è salito al vertice di Hamas. La sua leadership e le sue decisioni, in particolare riguardo all’attacco del 7 ottobre che ha causato numerosi decessi, lo hanno segnato come un attore chiave nel conflitto in corso.

Sinwar è stato ucciso dalle forze israeliane a Rafah, situata nel sud della Striscia di Gaza, mercoledì. Hamas ha successivamente confermato la sua morte, che segna un momento cruciale nel conflitto Israele-Hamas.