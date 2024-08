Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der VAE hebt wichtige Punkte aus den Gesprächen zur Sudan-Krise hervor

Die VAE nahmen an den Gesprächen über den Sudan teil, die vom 14. bis 23. August 2024 in der Schweiz stattfanden. Diese Treffen wurden von den Vereinigten Staaten organisiert und von Saudi-Arabien und der Schweiz unter der neu gegründeten ALPS-Gruppe (Aligned to Advance Lifesaving and Peace in Sudan) mitausgerichtet. An den Gesprächen nahmen Vertreter der VAE, der USA, Ägyptens, Saudi-Arabiens, der Schweiz, der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen teil.

Am Ende der Gespräche erklärte Lana Nusseibeh, Assistenzministerin für Politische Angelegenheiten im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Leiterin der Delegation der VAE:

„Die humanitäre Lage im Sudan ist inakzeptabel. Der Bedarf an Hilfe ist dringend, und Hilfsorganisationen müssen in der Lage sein, diejenigen zu erreichen, die sie benötigen, egal wo sie sich befinden. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat die Expertise, um Hungersnöte zu verhindern und zu stoppen. Unsere Botschaft an alle Beteiligten ist klar – lassen Sie sie arbeiten.“

Sie fügte hinzu: „In den letzten zehn Jahren haben die VAE über 3,5 Milliarden USD an humanitärer Hilfe für den Sudan bereitgestellt, einschließlich 230 Millionen USD seit Beginn der aktuellen Krise. Wir bleiben vollständig verpflichtet, alle Anstrengungen zur Unterstützung des sudanesischen Volkes fortzusetzen.“

„Der Prozess in der Schweiz basiert auf den Vereinbarungen von Dschidda, und die VAE danken neben anderen Teilnehmern Saudi-Arabien für sein fortlaufendes Engagement für dieses wichtige Thema und den Vereinigten Staaten für ihre aktiven diplomatischen Bemühungen, die schwere humanitäre Krise, vor der die Welt derzeit steht, anzugehen.“

„Wir schätzen das neue Format dieser Treffen in den letzten 10 Tagen. Das Engagement aller Teilnehmer hat bereits zu echten Verbesserungen für das sudanesische Volk geführt. Wir haben praktische Schritte für humanitären Zugang und den Schutz von Zivilisten vereinbart, einschließlich der Erlaubnis für die UN, den Grenzübergang Adre in den Sudan zu nutzen, und der Erleichterung der Hilfslieferungen an die vom Hunger betroffenen Menschen im Camp Zamzam und anderen Gebieten in Darfur. Weitere Zusagen wurden gemacht, um den Zugang zu Hilfe zu beschleunigen. Die RSF hat sich auch zu neuen Richtlinien zum Schutz von Zivilisten verpflichtet, die sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt, die Rekrutierung von Kindern und erzwungene Verschwindenlassen abdecken.“

„Die VAE haben sich besonders darauf konzentriert, einen Weg innerhalb des ALPS-Prozesses zu schaffen, der die Perspektiven, Ziele und Empfehlungen sudanesischer Frauen in alle Friedens- und humanitären Initiativen im Sudan integriert. Wir werden weiterhin Konsultationen mit sudanesischen Frauen führen, ihre Ziele und Bedürfnisse unterstützen und alle Parteien drängen, Zivilisten, einschließlich Frauen und Mädchen, vor Verletzungen des internationalen humanitären Rechts, wie sexueller Gewalt, zu schützen.“

„Wir haben nicht die vollständige Einstellung der Feindseligkeiten erreicht, die wir angestrebt hatten, um den Konflikt zu beenden, und wir bedauern, dass eine Partei sich entschieden hat, nicht an diesen Gesprächen teilzunehmen. Wir hoffen, dass sich dies in Zukunft ändert. Dennoch schätzen wir die innovative Diplomatie, die es uns ermöglicht hat, uns auf greifbare Ergebnisse für das sudanesische Volk zu konzentrieren.“

„Die VAE bleiben verpflichtet, dem sudanesischen Volk zu helfen, Frieden in ihrem Land wiederherzustellen und sicherzustellen, dass es die notwendige Hilfe und Unterstützung erhält.“