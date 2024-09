Pakistan: 13 Verletzte bei Bombenanschlag auf Polizeiwagen in Süd-Waziristan

Eine ferngesteuerte Bombe explodierte am Montag in der Nähe eines Polizeivans im Wana Rustam Bazar in Süd-Waziristan und verletzte 13 Personen, darunter sechs Polizisten und sieben Zivilisten.

Der Angriff ereignete sich auf der Kir Kot Road, einem Ort, an dem die Polizei Sicherheit für eine laufende Anti-Polio-Kampagne gewährleistete, so ein Krankenhausmitarbeiter, der mit Geo News sprach.

Polizeibeamte bestätigten, dass sie schnell am Ort der Explosion eintrafen, nachdem der Vorfall gemeldet wurde. Rettungsteams trafen zügig ein und transportierten die Verletzten ins District Headquarters Hospital Wana. Einer der schwer verletzten Opfer wurde anschließend nach Dera Ismail Khan zur weiteren medizinischen Behandlung verlegt.

Der medizinische Direktor Hamad Mahmood berichtete, dass das Krankenhaus sowohl Zivilisten als auch Polizisten unter den Verletzten aufgenommen hat. Der Angriff zielte speziell auf eines der beiden Polizeifahrzeuge ab, die zum Schutz der Polio-Arbeiter in der Region zugewiesen waren.

Die Polizei hat die Region für die Öffentlichkeit gesperrt, und es läuft eine Untersuchung, um die Verantwortlichen zu identifizieren und festzunehmen, berichtete Geo News.

Der Gesundheitsbeauftragte des Distrikts, Inayat Rahman, wies darauf hin, dass die Anti-Polio-Kampagne im gesamten Distrikt heute begonnen hat, mit dem Ziel, etwa 70.000 Kinder ab fünf Jahren zu impfen. Um die Sicherheit der 297 Polio-Teams, die an der Kampagne beteiligt sind, zu gewährleisten, wurden 480 Polizisten im gesamten Distrikt eingesetzt.

Der Angriff verdeutlicht die anhaltenden Risiken, denen sowohl Sicherheitskräfte als auch Polio-Arbeiter in den nordwestlichen Regionen Pakistans ausgesetzt sind, die für ihre Volatilität und Sicherheitsherausforderungen bekannt sind.

Dieser Vorfall hebt die anhaltenden Gefahren hervor, mit denen Polio-Teams und Sicherheitskräfte in konfliktanfälligen Gebieten konfrontiert sind. Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurden zahlreiche Angriffe auf Polio-Arbeiter gemeldet, was zu einem Klima der Angst unter denjenigen beigetragen hat, die in den Impfkampagnen engagiert sind, berichtete Geo News.

Früher in diesem Jahr führten separate Angriffe in den Distrikten Tank und Dera Ismail Khan ebenfalls zu Verletzungen bei Polizisten im Polio-Dienst, was die fortdauernden Bedrohungen in diesen Gebieten unterstreicht.

