Präsentation der Innovationen von Emirati-Designern auf der Edelstein- und Schmuckmesse

Die Handelskammer von Sharjah (SCCI), vertreten durch die Plattform „Emirati Goldsmiths“, nahm an der 70. Bangkok Gems and Jewellery Fair teil, die vom 9. bis 13. September in Bangkok, Thailand, stattfand.

Diese Teilnahme unterstreicht das Engagement der SCCI, von Jugendlichen geführte Unternehmungen zu fördern und junge Emirati-Talente in der Gold- und Schmuckdesignbranche zu unterstützen, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Produkte und künstlerischen Werke bei bedeutenden Veranstaltungen zu präsentieren, die sie auf den Weg zu wichtigen globalen Märkten bringen.

Unter der Leitung von Mona Sultan Al Suwaidi, Direktorin des Exekutivbüros des Vorsitzenden der SCCI und verantwortlich für die Plattform Emirati Goldsmiths, bestand die Delegation der SCCI aus einer Auswahl von Emirati-Designern, die ihre neuesten innovativen Kollektionen von Gold- und Diamantschmuck auf der Messe präsentierten.

Ihre Designs wurden sowohl von den Teilnehmern als auch von Branchenexperten gut aufgenommen, was das hohe Niveau der Emirati-Designer und den wachsenden Einfluss und die herausragende Präsenz der VAE auf dem globalen Schmuckdesignmarkt hervorhebt.

Die Emirati-Designerin nahmen auch an mehreren spezialisierten Seminaren und Handwerksworkshops teil, die während der Bangkok Fair stattfanden. Unter der Leitung renommierter internationaler Experten und Designer im Bereich Gold- und Schmuckdesign sowie -herstellung boten diese Sitzungen wertvolle Einblicke in Branchentrends und Techniken und stärkten weiter die Fähigkeiten und Expertise der Teilnehmer.

Während der Veranstaltung betonte Al Suwaidi den strategischen Wert der Teilnahme an solchen internationalen Ausstellungen, die dazu beitragen, die Position der VAE als erstklassiges Zentrum für Schmuckdesign und -herstellung zu stärken.

Sie hob die kreativen Beiträge der Emirati-Designer auf der Bangkok Fair hervor, da sie innovative Stücke präsentierten, die vom reichen Erbe der VAE inspiriert waren. Dies betont nicht nur das Handwerk der Emirati-Handwerker, sondern ermöglicht es ihnen auch, sich mit zeitgenössischen globalen Trends auseinanderzusetzen und mit wichtigen Branchenexperten und Designern zu interagieren, wodurch ihre Fähigkeiten verbessert und neue Horizonte auf internationalen Märkten eröffnet werden.

Al Suwaidi wies ferner darauf hin, dass die herausragende Teilnahme der Handelskammer von Sharjah an der Bangkok Gems im Einklang mit ihrem Engagement steht, Emirati-Talente in den Bereichen Handwerk und Schmuckdesign zu unterstützen und zu fördern, indem ihnen Plattformen geboten werden, um ihre Arbeiten auf internationalen Top-Handelsmessen zu präsentieren.

Diese Initiative unterstützt nicht nur ihre Integration in die globale Schmuckindustrie, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Förderung des nationalen Wirtschaftswachstums.

Durch die Ermöglichung ihres Zugangs zu solchen wichtigen Plattformen können Emirati-Designer mit globalen Branchenexperten in Kontakt treten, Einblicke in Best Practices gewinnen und ihre Fähigkeiten verbessern.