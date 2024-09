Richter verschiebt Trumps Schweigegeld-Verurteilung auf den 26. November.

Ein Richter aus New York hat das Urteil für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in der Schweigegeld-Affäre bis zum 26. November verschoben.

Ein Richter aus New York hat das Urteil für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in der Schweigegeld-Affäre bis zum 26. November verschoben. Diese Entscheidung folgt auf Trumps Antrag, das Urteil auf nach der Präsidentschaftswahl am 5. November zu verschieben. Der ursprünglich für den 18. September angesetzte Termin wurde nun auf den Wahlzeitraum verschoben.

Trump fordert Verschiebung, um Wahlkonflikte zu vermeiden

Trump, der republikanische Präsidentschaftskandidat, hatte den Richter Juan Merchan gebeten, das Urteil auf nach der bevorstehenden Wahl zu verschieben. Der ursprüngliche Termin am 18. September lag weniger als zwei Monate vor der Wahl, was Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf den Wahlkampf aufwarf.

Rechtliche Argumente und Entscheidung des Obersten Gerichtshofs

Trumps Verteidigungsteam argumentierte, dass nicht genügend Zeit zur Verfügung stehe, um gegen das Urteil von Richter Merchan Berufung einzulegen. Diese Anfrage ist teilweise auf eine kürzliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur präsidialen Immunität zurückzuführen, die für einen anderen strafrechtlichen Fall relevant ist, mit dem Trump konfrontiert ist. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 6-3 stellte fest, dass Präsidenten nicht strafrechtlich für offizielle Handlungen verfolgt werden können und dass Beweise für solche Handlungen nicht in Fällen verwendet werden können, die nicht-offizielle Handlungen betreffen.

Position der Staatsanwälte zur Verschiebung

Die Staatsanwälte des Büros von Alvin Bragg haben betont, dass ihr Fall sich auf Trumps persönliches Verhalten konzentriert und nicht auf offizielle präsidentielle Handlungen, und daher nicht unter die kürzliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs fällt. Sie haben sich entschieden, keine Stellungnahme zur Verschiebungsanfrage abzugeben und den Richter Merchan entscheiden zu lassen. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass ein Berufungsgericht unabhängig das Urteil verschieben könnte, um Trumps Argumente zu prüfen, was störend sein könnte.

Sicherheits- und Logistikprobleme

Das Team von Bragg hat die erheblichen Sicherheits- und Logistikherausforderungen hervorgehoben, die mit Trumps Gerichtsterminen verbunden sind. Die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen während des sechswöchigen Prozesses von Trump erforderten umfangreiche Planungen, und jede kurzfristige Änderung des Urteilsplans könnte diese Probleme verschärfen.

Auswirkungen der Verschiebung

Indem das Büro von Bragg nicht für einen früheren Urteilstermin plädiert, könnte es sich der Befürchtung bewusst sein, dass Trumps Behauptungen, der demokratische Staatsanwalt wolle seine Kampagne stören, aufkommen könnten. Diese Sorge wurde von George Grasso, einem pensionierten Richter aus New York, geäußert, der den Prozess verfolgt hat, und darauf hingewiesen, dass das Timing der Gerichtsverfahren als politisch motiviert angesehen werden könnte.

Diese Verschiebung verlängert die juristische Saga um Trumps Schweigegeld-Affäre und spiegelt die anhaltenden Komplexitäten wider, ein Gleichgewicht zwischen rechtlichen Prozessen und politischen Erwägungen zu finden.