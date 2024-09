Schauen Sie: Typhon-betroffene Brücke in Vietnam stürzt ein, Fahrzeuge fallen in den Fluss

Die Behörden in Vietnam haben bestätigt, dass 13 Personen nach dem Einsturz einer wichtigen Brücke vermisst werden, obwohl Vize-Premierminister Ho Duc Phoc angedeutet hat, dass es noch unklar ist, ob es Opfer gegeben hat. Die Rettungsaktionen laufen, ein Teil der Brücke steht noch. Die Bemühungen konzentrieren sich auf den Bau einer Pontonbrücke, um den Zugang zum betroffenen Gebiet wiederherzustellen.

Die verheerenden Auswirkungen von Typhon Yagi

Der Brückensturz ist nur eine der vielen Herausforderungen, mit denen Vietnam konfrontiert ist, während das Land sich weiterhin von Typhon Yagi erholt, dem stärksten Sturm, der die Region seit Jahrzehnten getroffen hat. Der Typhon landete am Samstag und brachte schwere Überschwemmungen und Erdrutsche mit sich, die mindestens 64 Todesopfer in den nördlichen Provinzen zur Folge hatten. Die Zerstörung ist weitreichend, mit erheblichen Schäden in der gesamten Region.

WARNUNG – verstörende Aufnahmen.

In Vietnam sind mindestens 13 Personen in den Hồng (Roten) Fluss gefallen, nachdem ein Teil der Phong Châu-Brücke in Phú Thọ von den Hochwassern mitgerissen wurde. Etwa 10 Fahrzeuge und zwei Motorräder stürzten in den Fluss. Die Rettungsbemühungen werden durch die schnellen Strömungen nach dem Typhon behindert… pic.twitter.com/TUZSnL5EIe

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 9. September 2024

Erdrutsch fegt einen Passagierbus weg

Neben dem Brückensturz hat ein Erdrutsch in der Provinz Cao Bang einen Passagierbus mit 20 Personen mitgerissen. Die Rettungsaktionen werden durch blockierte Straßen und anhaltenden starken Regen weiter erschwert, was die Arbeit der Notfallteams behindert.

Regierungsreaktion und Notfallhilfe

Als Reaktion auf die Katastrophe hat Premierminister Pham Minh Chinh Notfallhilfspakete angekündigt und das Militär angewiesen, die Rettungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen zu priorisieren. Der Typhon hat auch die industriellen Aktivitäten im Norden Vietnams erheblich gestört. Viele Fabriken haben Stromausfälle und erhebliche Schäden erlitten, wobei die Industriegebiete in Haiphong, einer Stadt mit zwei Millionen Einwohnern, besonders schwer betroffen sind. Dächer von Fabriken wurden abgedeckt, und die Arbeiter kämpfen darum, Ausrüstungen aus den überfluteten Produktionsstätten zu retten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Fabriken des südkoreanischen Konglomerats LG Electronics in Haiphong erhebliche Schäden erlitten haben, obwohl keine Opfer unter den Mitarbeitern gemeldet wurden.

Strom- und Telekommunikationsstörungen

Der Sturm hat weitreichende Stromausfälle verursacht, wodurch mehr als 5,7 Millionen Kunden ohne Strom sind. Bis Montag war mehr als 75 % des Stroms wiederhergestellt. Auch die Telekommunikationsdienste wurden gestört, viele Gebiete erlebten Ausfälle.

Warnungen vor anhaltenden Risiken

Die vietnamesische Wetterbehörde hat Warnungen über anhaltende Risiken von Überschwemmungen und Erdrutschen herausgegeben. Die Niederschläge in den nördlichen Regionen waren erheblich, zwischen 208 und 433 Millimetern in den letzten 48 Stunden. Die Situation bleibt dynamisch, und es sind weiterhin Anstrengungen erforderlich, um die laufende Krise zu bewältigen und die betroffenen Gemeinden zu unterstützen.