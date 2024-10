Seit Anfang Oktober ist keine Nahrung in den nördlichen Gazastreifen gelangt

Seit Beginn des Oktobers ist keine Nahrung in den nördlichen Gazastreifen gelangt, was eine Million Menschen in Gefahr bringt, hungernd zu bleiben, berichtete das Welternährungsprogramm (WFP) am Freitag CNN.Im August erreichten rund 700 Hilfslaster den nördlichen

Gazastreifen, während im September nur 400 Laster ankamen, nachdem die kommerziellen Operationen am Allenby-Übergang zwischen dem besetzten Westjordanland und Jordanien eingestellt wurden. Das WFP erklärte, dass in diesem Monat keine Lebensmittel-Lkw in den nördlichen Gazastreifen eingetroffen sind.

Am Mittwoch bemerkte das WFP, dass das Volumen der Hilfe, die in die Region gelangt, auf den niedrigsten Stand seit Monaten gesunken ist, was die Organisation dazu zwang, die Verteilung von Lebensmittelpaketen im Oktober einzustellen. Das WFP warnte: „Hunger ist weit verbreitet, und die Gefahr einer Hungersnot bleibt bestehen. Wenn der Fluss der Hilfe nicht wiederaufnimmt, werden eine Million verletzlicher Menschen diese Lebenslinie verlieren.“

In Zentral-Gaza haben zwei große Bäckereien, Al-Banna und Zadna in Deir al-Balah, aufgrund von Mehl- und Treibstoffmangel seit drei Tagen geschlossen, wie CNN-Footage und Berichte von Bäckereimitarbeitern zeigen.

„Ich bin das Oberhaupt einer Familie von sechs Personen. Wenn ich arbeite, kann ich meine Familie ernähren; wenn nicht, bleiben wir ohne Essen“, sagte Ahmad Abed, ein Mitarbeiter der Al-Banna-Bäckerei. „Die Leute rennen von Bäckerei zu Bäckerei auf der Suche nach Brot.“

Amjad Al-Shawa, Direktor des Palestinian Non-Governmental Organizations Network, sagte gegenüber CNN, dass der Mangel an Mehl und anderen wichtigen Vorräten zur Schließung von wichtigen Bäckereien geführt hat, die für die humanitäre Hilfe entscheidend sind. „Die meisten Menschen sind auf diese Hilfe angewiesen, und jetzt stehen sie vor der Gefahr von Hunger und Hungersnot“, sagte er.

Brot ist das Hauptnahrungsmittel der Palästinenser und hat seit der Eskalation des Konflikts vor über einem Jahr eine entscheidende Notwendigkeit geworden.

Anfang dieser Woche berichtete das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), dass der September die niedrigsten Werte an kommerziellen und humanitären Lieferungen in den Gazastreifen seit mindestens März 2024 verzeichnete.

Das Militär Israels begann am 6. Oktober mit einer neuen Bodenoperation im nördlichen Gazastreifen und verwies auf Anzeichen für Wiederaufbauaktivitäten von Hamas. Das Militär gab neue Evakuierungsanordnungen für die Bewohner im nördlichen Gazastreifen aus und erweiterte das festgelegte „humanitäre Gebiet“ in Al-Mawasi im Süden. Einige Bewohner äußerten jedoch Bedenken, die umschlossene nördliche Region zu verlassen, da sie besorgt sind über israelische Angriffe in als „sichere Zonen“ bezeichneten Gebieten für Hamas-Militante.

CNN hat das israelische Militär um einen Kommentar zur fehlenden Nahrung und Hilfe im Gazastreifen gebeten.