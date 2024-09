Der führende russische Sicherheitsbeamte Sergei Shoigu führte am Freitag Gespräche mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un während seines Besuchs in Pjöngjang, berichten russische Nachrichtenagenturen. Der Besuch fand zu einem kritischen Zeitpunkt im Ukraine-Konflikt statt, bei dem die USA behaupten, Nordkorea habe Russland Munition und ballistische Raketen geliefert.

Die USA und ihre Verbündeten überlegen, ob sie der Ukraine den Einsatz von westlich gelieferten Langstreckenraketen zur gezielten Attacke tief in Russland erlauben sollen. Präsident Wladimir Putin erklärte, dass dies bedeuten würde, dass der Westen direkt mit Russland in Konflikt tritt.

Waffenübertragungen zwischen Russland und Nordkorea?

Moskau und Pjöngjang haben jegliche Waffenübertragungen bestritten, sich jedoch verpflichtet, ihre militärischen Beziehungen zu stärken. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Russland seine Beziehung zu Nordkorea ausgebaut, und Kim empfing Putin im Juni zu einem Staatsbesuch.

Shoigu, der bis Mai russischer Verteidigungsminister war, ist nun der Sekretär des Sicherheitsrates, der Putin, seine militärischen und Geheimdienstführer sowie andere hochrangige Beamte umfasst.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA berichtete der Sicherheitsrat von einem „substanziellen Meinungsaustausch“ mit koreanischen Gegenstücken über verschiedene bilaterale und internationale Themen im Rahmen des laufenden strategischen Dialogs. Die Treffen wurden als in einer „außergewöhnlich vertrauensvollen, freundlichen Atmosphäre“ stattfindend beschrieben und sollten erheblich zur Umsetzung der zwischen Putin und Kim bei ihrem Gipfel vor drei Monaten getroffenen Vereinbarungen beitragen.

Beziehung zwischen Russland und Nordkorea

Putin besuchte kürzlich zum zweiten Mal Nordkorea, das erste Mal 2000 zu Beginn seiner Präsidentschaft, als Kim Jong Il, der Vater von Herrn Kim, noch der oberste Führer war. Darüber hinaus hat sich die Beziehung zwischen Russland und Nordkorea, obwohl sie nicht so robust wie in der Sowjetära ist, von bloßen Höflichkeiten zu gegenseitigen Vorteilen entwickelt, was im Westen Besorgnis erregt.

Der Kreml hat angedeutet, dass es Potenzial für „sehr tiefe Beziehungen“ zwischen Russland und Nordkorea gibt. Auch wenn behauptet wird, dass dies keine Bedenken aufwerfen sollte, deutete es an, dass diejenigen, die die wachsenden Beziehungen ablehnen, ihre Überlegungen überdenken sollten.

Spekulationen über die genauen Bedürfnisse beider Parteien, die sich offenbar um die Sicherheit der Versorgung drehen, gibt es reichlich. Der Politikwissenschaftler und Putin-Verbündete Sergei Markov schlägt vor, dass Russland wahrscheinlich nach Munition, Bauarbeitern und sogar Freiwilligen für die ukrainische Frontlinie sucht. Im Gegenzug könnte Nordkorea russische Erzeugnisse und technische Unterstützung für seine militärischen Ziele, einschließlich der Weiterentwicklung seines Langstreckenraketenprogramms zur möglichen Erreichung der USA, erhalten, so Markov.

Russland benötigt Nordkorea zur Aufrechterhaltung seines Konflikts in der Ukraine

Es besteht kein Zweifel, dass Russland den Konflikt in der Ukraine aufrechterhalten muss. Ein aktueller Bloomberg-Bericht, der sich auf das Verteidigungsministerium Südkoreas beruft, deutet darauf hin, dass Nordkorea Russland fast fünf Millionen Artilleriegranaten geliefert hat. Für Russland ist es von erheblichem Vorteil, einen Partner zu finden, der seine Abneigung gegen Sanktionen und den Westen teilt und daher bereit ist, Handel zu treiben.

Russland und Nordkorea gehören zu den am stärksten sanktionierten Ländern weltweit, wobei Nordkorea Sanktionen wegen seiner Atomwaffenentwicklung und ballistischen Raketen-Tests ausgesetzt ist. Anfang dieses Jahres hat Moskau Nordkoreas Sanktionen durch das Veto gegen eine UN-Sicherheitsratsresolution zur Verlängerung des Überwachungsgremiums schwer geschädigt.

Diese diplomatische Geste könnte eine echte Freundschaft zwischen den beiden Führern widerspiegeln, obwohl sie wahrscheinlich vorsichtig und geschäftsmäßig ist. Im Februar schenkte Herr Putin Herrn Kim eine luxuriöse russische Limousine, was gegen die UN-Sanktionen verstößt. Herr Kim beschrieb kürzlich Nordkorea in einer Botschaft an Präsident Putin als „unbesiegbaren Waffenbruder“ an der Seite Russlands. Dies könnte jedoch durch geschäftliche Interessen und einen Mangel an Alternativen motiviert sein.

Russland findet Wege, westliche Sanktionen zu umgehen

Im Wesentlichen ist Nordkorea jetzt wertvoller für ein isoliertes Russland, und Nordkorea erkennt, dass Moskau Verbündete braucht.

Durch den Besuch in Nordkorea kann Russland seinen Kritikern zeigen, dass es handeln kann und will, wie es will. Russland kann Wege finden, westliche Sanktionen zu umgehen, andere davon überzeugen, Sanktionen zu brechen, und neue internationale Beziehungen aufbauen, trotz der sogenannten „speziellen militärischen Operation“. Seit Beginn des Konflikts in der Ukraine hat Präsident Putin die Idee gefördert, dass die westliche Dominanz abnimmt und hat nach denen gesucht, die entweder mit ihm übereinstimmen oder offen für diese Sichtweise sind.

Bei einem kürzlichen Wirtschaftsforum in St. Petersburg war einer von Putins bemerkenswerten Gästen der Präsident von Simbabwe, einem weiteren von Sanktionen betroffenen Land. Russland war bestrebt, seine globalen Freundschaften zu zeigen und hieß jeden willkommen, der mit der von den USA geführten Weltordnung unzufrieden ist, von Asien über Lateinamerika bis Afrika.