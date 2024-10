Sinwar ist tot: Israels Ministerpräsident Netanyahu bestätigt den Tod des Hamas-Chefs.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Donnerstag bestätigt, dass der Chef der Hamas und einer der Drahtzieher hinter den schrecklichen Angriffen vom 7. Oktober des letzten Jahres, Yahya Sinwar, tot ist, berichtete die Times of Israel.

Der Ministerpräsident wies auch seine Mitarbeiter an, die Familien der israelischen Geiseln über den Tod des Hamas-Chefs zu informieren.

Heute früh bestätigten die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), dass während ihrer Operationen in Gaza drei Terroristen eliminiert wurden, darunter auch Hamas-Chef Yahya Sinwar, dessen Tod nun bestätigt wurde.

Die IDF teilte in einem Beitrag auf X mit: „Während der IDF-Operationen in Gaza wurden 3 Terroristen eliminiert. Die IDF und der ISA prüfen die Möglichkeit, dass einer der Terroristen Yahya Sinwar war.“

Diese Entwicklung kommt Wochen, nachdem Israel einen weiteren hochkarätigen Führer, den Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, durch Luftangriffe im Libanon ausgeschaltet hat.

Zuvor war ein weiterer hochrangiger Hamas-Anführer, Ismail Haniyeh, im Iran gestorben. Obwohl Teheran und die Hamas Israel für den Angriff beschuldigt haben, hat Israel die Anklage weder akzeptiert noch bestritten.

Kürzlich hat die IDF mehrere hochrangige Hamas-Offizielle eliminiert, darunter Rawhi Mushtaha, den Chef der Hamas-Regierung in Gaza, und Sameh al-Siraj, der das Sicherheitsportfolio im politischen Büro der Hamas innehatte.

Am Dienstag berichteten die IDF, dass in den letzten 24 Stunden etwa 20 Hamas-Kämpfer bei Luftangriffen und im Nahkampf in Jabaliya getötet wurden, berichtete die Times of Israel.

Die Truppen fanden und zerstörten auch ein Waffenlager und andere Waffen im Verlauf der Kämpfe, so das Militär.

„Die Operation wird so lange fortgesetzt, wie es notwendig ist, während systematisch die Terrorinfrastruktur in der Region angegriffen und gründlich zerstört wird“, erklärte das Militär.

Am Montag rief die IDF die Palästinenser in Beit Hanoun, Jabaliya und Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen auf, in die von Israel ausgewiesene humanitäre Zone im Süden des Streifens zu evakuieren, wie die Times of Israel berichtete.

In der Zwischenzeit teilten die IDF und der Sicherheitsdienst Shin Bet am Dienstag mit, dass drei Hamas-Terroristen, die an dem Überfall vom 7. Oktober teilgenommen hatten, in den letzten Tagen bei Luftangriffen getötet wurden.