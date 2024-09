Start der Polio-Impfkampagne mitten im Gaza-Konflikt

Eine umfassende Polio-Impfkampagne hat trotz des anhaltenden Konflikts erfolgreich in Gaza begonnen, berichten UN-Beamte und lokale Gesundheitsbehörden. Die Initiative zielt darauf ab, einen neuen Polio-Ausbruch zu bekämpfen, wobei der erste Fall im Gebiet seit 1999 gemeldet wurde.

Die Kampagne richtet sich an 640.000 Kinder unter 10 Jahren, die zwei Dosen des oralen Impfstoffs erhalten, die im Abstand von vier Wochen verabreicht werden. Die ersten Impfungen begannen im Zentrum von Gaza, wobei Israel und Hamas tägliche achtstündige Pausen im Kampf vereinbart haben, um die Durchführung zu erleichtern.

Familien haben sich an den Impfzentren versammelt, viele warten in Schulen in Deir al-Balah. Trotz Herausforderungen wie beschädigter Infrastruktur und Impfzögerlichkeit war die anfängliche Reaktion positiv. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete einen erfolgreichen Beginn der Kampagne, viele Familien sind bereit, ihre Kinder impfen zu lassen.

Die Situation bleibt ernst, mit anhaltenden Luftangriffen und Bodenkämpfen, die zu erheblichen Opfern führen. Krankenhäuser berichten von vielen Toten und Verletzten, und beschädigte Straßen und medizinische Einrichtungen erschweren die Verteilung des Impfstoffs.

Die Gesundheitskrise in Gaza wird durch schwere Bedingungen wie Ruhr, Lungenentzündung und Hautkrankheiten, die über 150.000 Menschen betreffen, verschärft. Die WHO schätzt, dass Hunderte weitere möglicherweise mit Polio infiziert sind, aber keine Symptome zeigen.

Helfer haben vor den Risiken weiterer Ausbrüche ansteckender Krankheiten wie Cholera gewarnt. Die Impfkampagne wird als entscheidender Schritt angesehen, aber die Gesundheitsbehörden betonen die Notwendigkeit eines dauerhaften Waffenstillstands, um die umfassendere humanitäre Krise anzugehen.

UN- und Gesundheitsbeamte setzen sich weiterhin für die Wiederaufnahme von Waffenstillstandsgesprächen ein, um die Sicherheit und das Wohlergehen von Kindern und Familien in Gaza zu gewährleisten.