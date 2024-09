Suche nach vermisster indischer Frau in Malaysia endet nach neun Tagen aufgrund schwieriger Bedingungen

Die Suche nach G. Vijaya Lakshmi, der Inderin, die in Malaysia in ein Erdloch gefallen ist, wurde nach neun Tagen intensiver Bemühungen abgebrochen. Die Behörden beschlossen am Samstag, die Suche abzubrechen, da die Bedingungen während des Einsatzes äußerst schwierig waren.

Am 23. August fiel die 48-jährige Frau in ein Erdloch, das sich auf der Jalan Masjid in der malaysischen Hauptstadt gebildet hatte. Trotz einer umfassenden Suche unter Einbeziehung von Experten, Geologen und Polizei konnte die Operation sie nicht finden. Dr. Zaliha Mustafa, Ministerin im Ministerium für Bundesterritorien des Premierministers, erklärte, dass die Entscheidung nach einer gründlichen Bewertung der Situation getroffen worden sei.

„Die Bedingungen für Such- und Rettungseinsätze (SAR) waren äußerst herausfordernd, und obwohl ein Hindernis entdeckt wurde, konnte es nicht eindeutig identifiziert werden“, sagte Dr. Mustafa in einer Erklärung. Das Auftauchen eines zweiten Erdlochs in der Gegend erschwerte den Einsatz zusätzlich und stellte zusätzliche Risiken für das Rettungspersonal dar.

Der Minister betonte die Notwendigkeit, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und den normalen Betrieb im betroffenen Gebiet wieder aufzunehmen. „Wir müssen uns jetzt auf die Wiederherstellung und den Wiederaufbau des Standorts konzentrieren“, fügte sie hinzu. Das Rathaus von Kuala Lumpur (DBKL) wird die Kartierung der Versorgungseinrichtungen, die Analyse der Landstruktur und andere Wiederherstellungsbemühungen überwachen.

Obwohl die aktive Suche beendet wurde, werden die Bemühungen, G. Vijaya Lakshmi ausfindig zu machen, in einer neuen Phase fortgesetzt, an der verschiedene Agenturen beteiligt sind. Der indische Botschafter in Malaysia hat seine Dankbarkeit für die bisherigen Bemühungen zum Ausdruck gebracht und versteht die Gründe für die Entscheidung, die aktive Suche einzustellen. Die Familie des Opfers wurde informiert und ihre Visa wurden um eine weitere Woche verlängert, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Die Suchaktion, die am Tag des Vorfalls begann, umfasste verschiedene Techniken wie Spürhundeeinheiten und die „Jetting“-Methode. Die Behörden werden sich nun darauf konzentrieren, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und die durch die Erdfälle verursachten Herausforderungen anzugehen.