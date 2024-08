Taiwan reagiert auf die Bemühungen Chinas und der Salomonen, das Land vom Pacific Islands Forum auszuschließen

Vor kurzem drückte Taiwan sein Bedauern über Berichte aus, denen zufolge China und die Salomonen daran arbeiteten, einen Inselstaat vom Pacific Islands Forum auszuschließen.

Die Erklärung des taiwanesischen Außenministeriums (MOFA) erfolgte als Reaktion auf einen am Montag veröffentlichten Bericht einer australischen Zeitung, in dem es hieß, die Salomonen erwägen, einen Antrag auf Widerruf des Status Taiwans als „Entwicklungspartner“ beim diesjährigen Forum in Tonga einzureichen.

Unter Berufung auf eine ungenannte Quelle behauptete der australische Bericht, die Salomonen hätten direkte Anweisungen von Peking erhalten, Taiwan von der Teilnahme am Gipfel des Pacific Islands Forum 2025 abzuhalten, der in Honiara, der Hauptstadt der Salomonen, stattfinden soll.

Was sagt das MOFA?

Als Antwort auf die Anfragen vom Dienstag betonte das taiwanesische Außenministerium, dass Taiwan die PIF-Partner seit seinem Beitritt zur Organisation vor mehr als zwei Jahrzehnten durch finanzielle Hilfe und Stipendienprogramme unterstützt habe.

Das Ministerium betonte auch, dass Taiwans Teilnahme am PIF immer im Einklang mit den Grundsätzen von „Vielfalt und Inklusion“ gestanden habe.

Inzwischen sind die Salomonen, seit sie 2019 ihre langjährige diplomatische Anerkennung Taipehs beendet haben, ein enger Verbündeter Chinas geworden, erhalten erhebliche Entwicklungshilfe und unterzeichnen 2022 einen vertraulichen Sicherheitspakt.

Derzeit unterhalten drei PIF-Mitglieder – Palau, die Marshallinseln und Tuvalu – diplomatische Beziehungen zu Taiwan.

Chinas Strategie besteht darin, seinen Einfluss im Pazifik durch bilaterale Abkommen und wirtschaftliche Unterstützung für Inselstaaten auszuweiten, berichtet Diplomat. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Taiwans internationale Präsenz zu verringern und gleichzeitig Chinas geopolitischen Einfluss zu erhöhen.

Kurze Informationen zum Pacific Islands Forum

Für diejenigen, die es nicht wissen: Das Pacific Islands Forum (PIF) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die sich auf die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern und Territorien Ozeaniens konzentriert. Zu seinen Zielen gehören die Gründung eines Handelsblocks und die Förderung regionaler Friedensbemühungen.