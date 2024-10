Trump verspottet Kamala Harris beim Al Smith Dinner, während sie in Wisconsin Wahlkampf macht

Der ehemalige Präsident Donald Trump nahm Vizepräsidentin Kamala Harris während seiner Rede beim Al Smith Wohltätigkeitsdinner am Donnerstagabend ins Visier, indem er ihren Namen falsch aussprach und ihre Familie verspottete. Die katholische Spendenaktion in New York City war traditionell ein Ort für humorvolle Sticheleien zwischen Präsidentschaftskandidaten, aber Trumps Rede war voller persönlicher Angriffe und Beschwerden darüber, wie er während seiner Amtszeit behandelt wurde. Das Publikum, bestehend aus seinen Verbündeten und Gegnern, reagierte gelegentlich mit Lachen und Applaus.

Während Trump bei dem historischen Dinner sprach, führte Harris Wahlkampf im entscheidenden Bundesstaat Wisconsin. Dies war ihr sechster Besuch in dem Staat, seit Präsident Joe Biden sich aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahl 2024 zurückgezogen hat, was Harris zur Spitzenkandidatin der Demokraten macht. Vor den Wählern kritisierte Harris Trump für seinen selbsternannten Titel als „Vater der IVF“, eine Bemerkung, die er während eines reinen Frauen-Townhalls machte. „Was soll das überhaupt bedeuten?“, fragte Harris spöttisch und nutzte seine eigenen Worte, um ihre Angriffe auf ihn zu verschärfen. Sie warf Trump auch vor, die amerikanische Öffentlichkeit zu manipulieren, nachdem er den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 als einen „Tag der Liebe“ bezeichnet hatte.

Was sagte Trump?

Zurück in Manhattan wurde Trump von Kardinal Timothy Dolan aus New York und seiner Frau Melania Trump flankiert. Nicht weit von ihm entfernt war die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, die erfolgreich eine Zivilklage wegen Betrugs gegen den ehemaligen Präsidenten erhob. Unter den Anwesenden waren auch Woody Johnson, Besitzer der New York Jets, und der ehemalige Bürgermeister Michael Bloomberg, der während Trumps Rede stoisch blieb.

Trumps Rede enthielt einige Witze, bestand aber hauptsächlich aus Angriffen auf seine politischen Gegner. Er beschrieb Harris‘ Entscheidung, der Veranstaltung fernzubleiben, als „tief respektlos“ gegenüber den Katholiken. Trumps Kritik erstreckte sich auch auf Harris‘ Intelligenz, indem er sagte: „Wir haben jemanden im Weißen Haus, der kaum reden kann, kaum zwei zusammenhängende Sätze herausbringt… Aber genug über Kamala Harris.“

Er griff auch den Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, an und verspottete deren Unterstützung für die Rechte von Transgender-Personen. Auf die Frage, ob er selbstironische Witze habe, machte Trump eine Pause und antwortete: „Nein. Ich habe nichts.“

Trumps fortgesetzte Verteidigung seiner Verbündeten

In seiner Rede äußerte Trump auch seine Unterstützung für den Bürgermeister von New York City, Eric Adams, der wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt wurde. Trump wiederholte seine häufige Behauptung, dass Adams‘ Anklage politisch motiviert sei, weil er die Einwanderungspolitik der Biden-Administration kritisiert hatte, und wünschte dem Bürgermeister Glück. „Du wirst gewinnen. Viel Glück“, sagte Trump.

Trotz seiner Verurteilung zu Beginn dieses Jahres in New York wegen 34 schweren Anklagen der Fälschung von Geschäftsdokumenten, plädiert Trump weiterhin auf nicht schuldig in drei weiteren Strafverfahren, die er als politische Angriffe bezeichnet, die von der Biden-Administration orchestriert wurden.

Harris antwortet aus der Ferne

Obwohl Harris nicht persönlich beim Al Smith Dinner anwesend war, schickte sie eine Videobotschaft an die Teilnehmer. In ihrer Nachricht zitierte Harris das Evangelium nach Lukas und rief dazu auf, den Glauben zu nutzen, um „Licht auf diejenigen zu werfen, die in Dunkelheit leben“ und die Amerikaner dazu zu ermutigen, für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Sie trat auch in einem humorvollen Sketch mit der Komikerin Molly Shannon auf, in dem sie ihre berühmte „Saturday Night Live“-Figur Mary Katherine Gallagher erneut darstellte. Shannons Figur riet Harris scherzhaft, „nichts Negatives über die Katholiken zu sagen“, worauf Harris antwortete: „Das würde ich niemals tun.“