In einer aktuellen Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen haben John Moolenaar, Vorsitzender des Sonderausschusses der Kommunistischen Partei Chinas (SCCCP), und US-Senator Marco Rubio den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin aufgefordert, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) auf eine Liste zu setzen, die einer weiteren Prüfung bedarf.

In ihrem Brief an den Minister forderten die Gesetzgeber, dass CATL unverzüglich auf die Liste gesetzt wird, was durch Abschnitt 1260H des National Defense Authorization Act (NDAA) vorgeschrieben ist.

Laut SCCCP erfüllt CATL die Kriterien für die Aufnahme in Liste 1260H, da es Pekings militärische Ambitionen unterstützt und zur MCF-Strategie beiträgt, während es seine Aktivitäten in den USA fortsetzt. CATL, ein bedeutender Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge, hat bedeutende Verbindungen zur KPCh und zur Volksbefreiungsarmee (PLA).

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Die Listung im NDAA soll Transparenz über in den USA tätige chinesische Rüstungsunternehmen schaffen und der militärisch-zivilen Fusionsstrategie (MCF) der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) entgegenwirken.

Darüber hinaus argumentieren die Gesetzgeber, dass CATLs Abhängigkeit von Batterien eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt, da sie eine Abhängigkeit von der KPCh in Bezug auf die Energieinfrastruktur schafft und ein Unternehmen unterstützt, das an militärischen Anwendungen beteiligt ist, die in zukünftigen Konflikten möglicherweise gegen US-Streitkräfte gerichtet sein könnten.

Darüber hinaus stellte die SCCCP fest, dass CATLs Beteiligung an der MCF-Strategie der KPCh durch seine Partnerschaften mit mehreren Unternehmen unterstrichen wird, die bereits unter Abschnitt 1260H gelistet sind, darunter eine formelle Zusammenarbeit mit China Mobile, das das Verteidigungsministerium als chinesisches Rüstungsunternehmen identifiziert hat.