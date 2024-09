USA und Großbritannien senden klare Botschaft an Russland: Spitzen-Diplomaten versprechen gemeinsame Arbeit für den Sieg der Ukraine

Die führenden Diplomaten der USA und Großbritanniens haben am Mittwoch versprochen, gemeinsam für den Erfolg der Ukraine zu arbeiten, während sie mögliche Änderungen der Regeln für den Einsatz westlicher Waffen in Russland diskutierten. Die Bedenken sind gewachsen, da Russland verdächtigt wird, iranische Raketen erworben zu haben.

Bei einem seltenen gemeinsamen Besuch reiste US-Außenminister Antony Blinken neun Stunden mit dem Zug von Polen nach Kiew, zusammen mit dem britischen Außenminister David Lammy. Die neue Labour-Regierung unter Lammy hat sich verpflichtet, die Rolle Großbritanniens als wichtigen Unterstützer der Ukraine aufrechtzuerhalten.

Dreiländer-Treffen

Bei einem dreiländischen Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen bemerkte Blinken, dass der Besuch ein starkes Engagement für den Erfolg und Sieg der Ukraine vermittelte. Lammy versprach ebenfalls britische Unterstützung, bis der Konflikt, den er als einen von russischem Imperialismus und Aggression bezeichnete, beendet ist. Er verurteilte die Angriffe auf die Ukrainer als grausam und barbarisch und betonte, dass nur Präsident Wladimir Putin von jeder Wahrnehmung der Uneinigkeit profitiert.

Bei seinem fünften Besuch in Kiew seit der russischen Invasion besuchte Blinken ein renommiertes Restaurant, um Borschtsch, eine traditionelle ukrainische Rote-Bete-Suppe, zu probieren. Dieser Besuch fällt mit einer schwierigen Phase für die Ukraine zusammen, da Russland auf den strategischen Logistik-Hub von Pokrovsk in der östlichen Region Donetsk vorrückt, und einen Monat nach der unerwarteten Gegenoffensive Kiews in die russische Region Kursk.

Zelensky fordert Waffen mit größerer Feuerkraft und weniger Einschränkungen

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Forderungen an den Westen nach Waffen mit größerer Feuerkraft und weniger Einschränkungen verstärkt. Auf die Frage in Washington, ob die Ukraine Langstreckenwaffen für Angriffe auf russische Ziele verwenden dürfe, deutete Präsident Joe Biden an, dass die Gespräche noch andauern.

Biden hat starke Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck gebracht, zielt jedoch darauf ab, einen direkten Konflikt zwischen den USA und Russland, den führenden Atommächten der Welt, zu vermeiden.

In London versicherte Blinken, dass die USA sich verpflichtet haben, der Ukraine die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um effektiv auf die russische Aggression zu reagieren.

Iranische Raketen

Bezüglich der iranischen Raketen erwähnte der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, dass die Reaktion Russlands „angemessen“ sein werde, ohne weiter ins Detail zu gehen. Er deutete an, dass ukrainische Angriffe auf russisches Territorium die Offensive Moskaus rechtfertigen würden, die seiner Meinung nach eine Antwort auf die westliche Unterstützung für die Ukraine sei.

Spät am Dienstag erhielt die Ukraine einen Aufschwung, als der Internationale Währungsfonds ein technisches Abkommen erreichte, das 1,1 Milliarden Dollar bereitstellen könnte, was entscheidend ist, da die Ukraine angesichts der russischen Angriffe auf die Infrastruktur mit dem bevorstehenden Winter konfrontiert ist.

Die USA erwarten, dass Russland möglicherweise in den kommenden Wochen beginnen wird, iranische Kurzstreckenraketen in der Ukraine einzusetzen. Trotz westlicher Warnungen setzte der Iran den Verkauf von Raketen fort, was zu neuen Sanktionen von westlichen Mächten führte.

Es gibt Bedenken, dass iranische Lieferungen es Russland ermöglichen könnten, Langstreckenraketen gegen weniger betroffene Gebiete in der westlichen Ukraine einzusetzen.

Großbritannien fordert von den USA mehr Initiative

Anfang dieses Jahres genehmigten die USA die Verwendung westlicher Waffen durch die Ukraine, um russische Streitkräfte direkt zu bekämpfen. Britische Medien berichteten, dass Biden, der sich am Freitag mit Premierminister Keir Starmer trifft, möglicherweise seine Einwände gegen den Einsatz von Langstrecken-Storm-Shadow-Raketen durch die Ukraine gegen Russland aufhebt.

Großbritannien hat die USA, den größten Militärlieferanten der Ukraine, konstant aufgefordert, proaktiver mit Waffen zu sein. Die Ukraine hat eine Lockerung der Einschränkungen für von den USA gelieferte Army Tactical Missile Systems (ATACMS) angefordert, die Ziele bis zu 300 Kilometer entfernt erreichen können.

In einem gemeinsamen Brief an Biden forderten führende Republikaner im Kongress sofortige Maßnahmen zu den ATACMS. Der Abgeordnete Mike McCaul, Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Repräsentantenhauses, erklärte, Russland dürfe keinen Schutzraum erhalten, um Kriegsverbrechen gegen die Ukraine straffrei zu begehen.

Die Republikanische Partei bleibt in Bezug auf die Ukraine gespalten, und ein möglicher Sieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im November könnte die US-Politik erheblich ändern. Trump-Berater haben angedeutet, dass eine Trump-Administration möglicherweise Hilfe als Druckmittel nutzen könnte, um Kiew zu territorialen Zugeständnissen an Russland zu zwingen, um den Krieg zu beenden.