Wer ist Ryan Wesley Routh? Treffen Sie den mutmaßlichen Schützen in Trumps Golfclub in Florida

Ryan Wesley Routh, ein 58-jähriger Mann, wurde verhaftet, nachdem er in Florida angeblich eine AK-47 auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gerichtet hatte.

Ein 58-jähriger Mann mit einer langen kriminellen Vorgeschichte wurde verhaftet, nachdem er angeblich ein AK-47 auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump während einer Golfrunde im Trump International Golf Club in West Palm Beach, Florida, gerichtet hatte. Die Behörden untersuchen den Vorfall als möglichen Mordanschlag auf Trump, der unverletzt blieb und schnell vom Tatort eskortiert wurde.

Der Verdächtige, identifiziert als Ryan Wesley Routh, wurde kurz nach Schüssen der Secret-Service-Agenten festgenommen. Die Agenten bemerkten den Lauf eines AK-47, der durch einen Maschendrahtzaun ragte, nur ein Loch vor der Stelle, an der Trump spielte. Die schnelle Reaktion der Strafverfolgungsbehörden sorgte dafür, dass dem ehemaligen Präsidenten kein Schaden zugefügt wurde.

Umfangreiche kriminelle Vorgeschichte des Verdächtigen

Ryan Wesley Routh, ein gebürtiger Nordkaroliner, hat eine umfangreiche Verhaftungsgeschichte, die bis in die 1990er Jahre zurückreicht. Im Laufe der Jahre umfassten seine Anklagen Drogenbesitz, Fahren ohne Führerschein und Fahren ohne Versicherung. Im Jahr 2002 war er in eine dramatische Konfrontation mit der Polizei verwickelt, nachdem er sich in seinem Büro einer Dachdeckerfirma verbarrikadiert hatte, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle eine Waffe gezogen hatte.

Routh zog 2017 nach Hawaii, wo Aufzeichnungen zeigen, dass er ein neues Leben begann. Er gründete ein Bauunternehmen, das sich auf den Bau von Unterkünften für Obdachlose konzentrierte, so sein LinkedIn-Profil. Trotz dieses Orts- und Berufswechsels scheint sein kriminelles Verhalten bei diesem jüngsten Vorfall wieder aufgetreten zu sein.

Secret-Service-Agenten verhindern möglichen Mordanschlag

Am Sonntag, dem 15. September 2024, spielten der ehemalige Präsident Donald Trump und seine Agenten Golf, als sie eine verdächtige Gestalt in der Nähe eines Maschendrahtzauns am sechsten Loch entdeckten. Laut den Behörden wurde der Verdächtige, Routh, mit einem AK-47 gesehen, zusammen mit zwei Rucksäcken und einer GoPro-Kamera.

In wenigen Augenblicken eröffneten die Agenten das Feuer auf Routh, der daraufhin seine Waffe und Ausrüstung zurückließ und in einem SUV floh. Er wurde kurz nach Beginn der Verfolgungsjagd festgenommen, was die Sicherheit aller im Golfclub gewährleistete.

„Das scheint kein zufälliger Typ mit einem AK-47 außerhalb von Trumps Club zu sein“, sagte ein Beamter und unterstrich die Schwere der Situation.

Trumps Reaktion und Stellungnahme der Kampagne

Kurz nach dem Vorfall veröffentlichte Trumps Kampagne eine Erklärung, die die Öffentlichkeit versicherte, dass der ehemalige Präsident in Sicherheit sei. Trump wandte sich auch in den sozialen Medien an seine Anhänger und teilte eine beruhigende Botschaft:

„Es fielen Schüsse in meiner Nähe, aber bevor die Gerüchte außer Kontrolle geraten, wollte ich, dass ihr es zuerst von mir hört: ICH BIN SICHER UND GESUND!“ schrieb er. „Nichts wird mich aufhalten. Ich werde NIEMALS AUFGEBEN! Ich werde euch immer für eure Unterstützung lieben. Einheit. Frieden. Make America Great Again. Möge Gott euch segnen.“

Die schnelle Kommunikation der Kampagne half, Sorgen zu beruhigen und die Verbreitung von Fehlinformationen zu verhindern. Trumps Botschaft betonte seine Widerstandsfähigkeit und erklärte, dass er sich von dem Vorfall nicht abschrecken lassen werde.

Untersuchung und öffentliche Reaktion

Die Behörden behandeln den Vorfall als möglichen Mordanschlag, angesichts des Vorhandenseins des AK-47 und Rouths erratischem Verhalten. Weitere Ermittlungen laufen, um Rouths Motivationen zu klären und festzustellen, ob er alleine oder als Teil eines größeren Plans handelte.

Lucas Tomlinson von Fox News bestätigte, dass die Secret-Service-Agenten das Feuer eröffneten, nachdem sie Routh beim Heben des AK-47 beobachtet hatten. Das schnelle Eingreifen der Agenten verhinderte vermutlich einen tödlichen Vorfall.

Die öffentliche Reaktion auf den Vorfall war eine Mischung aus Besorgnis und Erleichterung. Trumps Anhänger äußerten ihre Dankbarkeit für seine Sicherheit, während andere Unbehagen über den möglichen gezielten Angriff auf eine prominente politische Persönlichkeit äußerten.

Da es sich um eine laufende Geschichte handelt, tauchen weiterhin neue Details auf, und die Situation bleibt in Untersuchung. Die Behörden versuchen weiterhin, Rouths Handlungen und Absichten genau zu klären.