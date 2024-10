Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach wiederholtem Kratzen im Gesicht und am Rücken während eines kürzlichen öffentlichen Auftritts frische Gesundheitsbedenken ausgelöst. Das Verhalten des 72-jährigen Führers sorgte für Aufsehen, als er sich mit Sportbeamten in Ufa, der Hauptstadt von Baschkortostan, traf, wo er auch ein neues Fechtzentrum besuchte. Putin wurde dabei beobachtet, wie er sich am Hinterkopf rieb und sich kratzte, was zu Spekulationen über sein Wohlbefinden nach einer Reihe von Krankenhausbesuchen führte.

Diese Vorfälle ereigneten sich kurz nachdem der Kreml Gerüchte über Putins Gesundheit zurückgewiesen hatte und darauf bestand, dass er in guter Verfassung sei. Russische Staatsmedien wiederholten dies und gaben an, dass seine medizinischen Termine „routine“ seien und nichts mit ernsthaften Gesundheitsproblemen zu tun hätten. Putin, von dem gemunkelt wird, dass er Botox-Behandlungen zur Erhaltung eines jugendlichen Aussehens erhalten hat, war bereits bei früheren Veranstaltungen beim Kratzen gesehen worden, was die Spekulationen weiter anheizte.

Zu den ungewöhnlichen Umständen von Putins Besuch gehörten strenge Sicherheitsmaßnahmen, die lokale Schulen störten. Die Kinder wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben und Online-Unterricht zu besuchen, wobei einige Schulen Bedenken hinsichtlich viraler Infektionen als Grund angaben. Dies fiel jedoch mit Putins Teilnahme am Forum „Russland – Eine Sportmacht“ zusammen, wo er Paralympioniken traf und die Politisierung des Sports durch westliche Länder kritisierte.

Während des Forums äußerte Putin auch Bedenken über die finanziellen Barrieren, die benachteiligte Kinder in Russland daran hindern, am Sport teilzunehmen. Er forderte eine Rückkehr zum sowjetischen System des freien Zugangs zu Training für talentierte junge Athleten und beklagte, dass Familien nun für sportliche Aktivitäten bezahlen müssen. Er erinnerte sich an seine eigene Kindheit und betonte, dass er seinen Status als Meister des Sports der UdSSR in Sambo und Judo nicht erreicht hätte, wenn seine Familie mit Kosten belastet gewesen wäre. Er forderte die Behörden auf, kostenlose Sportmöglichkeiten für einkommensschwache und große Familien zu gewährleisten.

Dieser seltene öffentliche Auftritt, zusammen mit den Kratzvorfällen, hat sowohl die Spekulationen über Putins Gesundheit als auch die Diskussionen über seine Sport- und Bildungspolitik intensiviert.