X nimmt Betrieb in Brasilien wieder auf, nachdem der Oberste Gerichtshof das Verbot aufgehoben hat: Was zur Schließung führte

Das Oberste Gericht Brasiliens hat das Verbot von X (ehemals Twitter) aufgehoben und erlaubt damit der von Elon Musk besessenen Plattform, den Betrieb im Land am 8. Oktober wieder aufzunehmen. Diese Entscheidung erfolgte, nachdem X zugestimmt hatte, den Anweisungen des Gerichts nachzukommen, darunter das Zahlen von Geldstrafen und die Ernennung eines lokalen Vertreters gemäß brasilianischem Recht. Dieser Schritt markierte das Ende eines monatelangen Konflikts zwischen Musk und dem brasilianischen Richter Alexandre de Moraes.

Richter de Moraes genehmigte die sofortige Rückkehr von X, nachdem das Unternehmen Strafen in Höhe von 28 Millionen Reais (etwa 5,1 Millionen US-Dollar) gezahlt hatte. Zusätzlich verpflichtete sich X, einen lokalen Vertreter zu benennen, was ein wesentlicher Streitpunkt im andauernden Konflikt war. Die brasilianische Telekommunikationsaufsichtsbehörde Anatel wurde angewiesen, sicherzustellen, dass die Dienste von X innerhalb von 24 Stunden wiederhergestellt werden. Die Plattform hat mehr als 20 Millionen Nutzer in Brasilien und ist damit der fünftgrößte Markt des Unternehmens weltweit nach Japan, Indien, Indonesien und dem Vereinigten Königreich.

Musks Auseinandersetzung mit der Justiz

Das ursprüngliche Verbot von X wurde am 30. August erlassen, nachdem die Plattform eine Frist von 24 Stunden zur Ernennung eines Vertreters in Brasilien nicht eingehalten hatte. Dies folgte auf Vorwürfe, dass X frühere Gerichtsbeschlüsse zur Sperrung bestimmter Accounts, die der Verbreitung von Desinformationen beschuldigt wurden, nicht befolgt habe. Die Spannungen zwischen Musk und Richter de Moraes eskalierten, als Musk den Richter öffentlich kritisierte, ihn als „Diktator von Brasilien“ bezeichnete und seine Amtsenthebung forderte.

Im April 2023 äußerte Musks Global Government Affairs-Team Bedenken darüber, dass es gezwungen war, populäre Accounts in Brasilien ohne klare Begründung zu sperren. Musk behauptete, diese Zensur verletze die Rechte auf freie Meinungsäußerung, ein Prinzip, das er stets verteidigt. Trotz seiner Position als „Verfechter der freien Meinungsäußerung“ hat X jedoch ähnliche Regierungsanordnungen in anderen Ländern, einschließlich Indien, befolgt.

Die Rolle und Kontroverse um Richter de Moraes

Richter Alexandre de Moraes, der in Brasilien hochkarätige Fälle beaufsichtigt hat, darunter Untersuchungen gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, ist eine polarisierende Figur. Er ordnete X an, Accounts zu sperren, die mit der Verbreitung von Desinformationen in Verbindung standen, was er als eine kritische Bedrohung für die brasilianische Demokratie ansieht. Nach der Nichtbefolgung von X verhängte de Moraes Geldstrafen gegen die Plattform und fror die Vermögenswerte von Musks Starlink-Satelliteninternetdienst ein.

De Moraes ist kein Unbekannter in kontroversen Entscheidungen. Im Jahr 2022 ordnete er ein vorübergehendes Verbot der Messaging-App Telegram an, weil diese nicht bei Ermittlungen kooperierte, obwohl das Verbot später aufgehoben wurde. Seine Urteile, insbesondere in Bezug auf Technologieplattformen, haben Debatten über das Gleichgewicht zwischen Regulierung und Meinungsfreiheit ausgelöst, wobei viele in den rechtsgerichteten politischen Kreisen Brasiliens ihm Voreingenommenheit vorwerfen.

Musks Widerstand und der größere Konflikt

Musk hat einige der Urteile von de Moraes offen herausgefordert, indem er sich weigerte, den Zugang zu X über Starlink zu sperren, und die Autorität des brasilianischen Justizsystems in Frage stellte. Der Konflikt zwischen Regierungen und Technologieriesen über die Inhaltsregulierung ist zu einem globalen Thema geworden, wobei Brasilien nun im Zentrum der Debatte steht. Die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat de Moraes unterstützt und betonte die Notwendigkeit, Gerichtsbeschlüsse durchzusetzen und den Rechtsstaat zu wahren, selbst wenn Milliardäre beteiligt sind.