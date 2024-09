Sir Ian McKellen vroeg om zijn ridderschap terug te geven nadat hij wijlen koningin Elizabeth II ‘Mad’ en ‘Rude’ had nagesynchroniseerd

McKellen werd in 1991 geridderd voor zijn bijdragen aan de uitvoerende kunsten, en in 2008 eerde koningin Elizabeth II hem als Companion of Honour voor zijn werk in drama en gelijkheid.

Sir Ian McKellen heeft controverse veroorzaakt door de overleden koningin Elizabeth II als “tamelijk onbeleefd” te beschrijven. In een interview met een toonaangevend tijdschrift merkte McKellen op: “Ik ben er zeker van dat de koningin aan het eind tamelijk gek was… Bij de paar keer dat ik haar heb ontmoet, was ze behoorlijk onbeleefd.” Hij vertelde vervolgens over een van die ontmoetingen met de koningin.

McKellen herinnerde zich dat hij in 2008 de Companion of Honour ontving voor zijn acteerwerk, en tijdens de ceremonie zei de koningin: “Je doet dit al ontzettend lang.”

McKellen antwoordde: “Nou, niet zo lang als jij,” wat hem een glimlach opleverde. Echter, daarna vroeg ze: “Gaan mensen überhaupt nog naar het theater?” McKellen vond dit commentaar kwetsend en voegde toe: “Dat is verdomd onbeleefd als je iemand een medaille voor acteren geeft. Het voelde alsof ze zei: ‘Maakt iemand zich echt druk om jou, want ik doe het niet.'”

Sir Ian McKellen Verzocht Om Zijn Riddertitel Terug Te Geven Daarnaast deelde McKellen zijn ervaring van het handen schudden met de koningin, waarbij hij demonstreerde hoe krachtig ze mensen wegduwde tijdens de handshake. Hij zei dat dit de boodschap overbracht: “Ga! Ga!”

Tijdens het interview sprak McKellen ook zijn steun uit voor prins Harry, zeggend: “Ik sta absoluut aan de zijde van Harry.”

Hij beschreef de uitdagingen van het geboren worden in de koninklijke familie, en vergeleek dit met een vorm van opsluiting waarbij leden geen normaal leven kunnen leiden. Hij commentarieerde ook op de keuzes van Harry, suggererend dat hij mogelijk niet de juiste begeleiding heeft gehad, maar hoopte dat hij de juiste partner had gevonden.

McKellen’s opmerkingen hebben een terugslag veroorzaakt bij koninklijke commentatoren, van wie sommigen suggereerden dat hij zijn riddertitel moest teruggeven. Koninklijke biograaf Margaret Holder zei in een gesprek met The Daily Express: “Als Sir Ian zich zo gekrenkt voelt door de koningin, zou hij kunnen overwegen zijn riddertitel terug te geven, hoewel hij dat besluit later misschien zal betreuren.”

McKellen werd in 1991 geridderd voor zijn bijdragen aan de uitvoerende kunsten, en in 2008 eerde koningin Elizabeth II hem als Companion of Honour voor zijn werk in drama en gelijkheid.

Dickie Arbiter, de woordvoerder van de koningin van 1988 tot 2000, bekritiseerde ook McKellen’s opmerkingen en stelde: “Ian McKellen’s suggestie dat de koningin onbeleefd was door te vragen of mensen nog naar het theater gingen, was overdreven.”

Arbiter legde uit dat, gezien het feit dat theaters worstelen met hoge kosten en lage opkomst, de vraag van de koningin legitiem was. Hij vroeg zich verder af waarom McKellen de eer zou accepteren als hij zich gekrenkt voelde, en noemde de opmerkingen van de acteur een “scherpe aanval” die niet typisch was voor iemand van McKellen’s status.