Jisoo van Blackpink sluit zich aan bij Tommy Hilfiger als merkambassadeur

K-pop-superster Jisoo, lid van de groep Blackpink, is officieel het nieuwste merkambassadeur voor het iconische Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger. In de voetsporen van andere K-pop-beroemdheden, zoals Stray Kids, die het merk ook vertegenwoordigen, werd Jisoo’s samenwerking met Tommy Hilfiger al gehint tijdens haar eerste rij-optreden op de Spring/Summer 2025-show van het merk tijdens New York Fashion Week. Deze langverwachte samenwerking werd onlangs bevestigd door Tommy Hilfiger in een aankondiging op Instagram.

“Het is een droom die uitkomt om samen te werken met Tommy Hilfiger,” vertelde Jisoo, waarbij ze haar opwinding over de samenwerking benadrukte. “Ik ben zo verheugd dat mijn eigen pad mij naar New York heeft gebracht met een icoon van de stad zelf: meneer Tommy Hilfiger. Tommy’s nieuwste collectie combineert vrouwelijkheid met een moderne gevoeligheid die diep resoneert met wie ik ben.”

Jisoo schittert in Tommy Hilfiger’s nieuwste herfstcampagne

De aankondiging van Jisoo als ambassadeur viel samen met de lancering van Tommy Hilfiger’s herfstcampagne, waarin de K-popster haar debuut maakt voor het merk. Gefotografeerd in een reeks beelden door heel New York City, straalt Jisoo charme uit terwijl ze op een dubbeldekker bus rijdt, volledig in de stijl van Tommy Hilfiger. Haar look toont het kenmerkende kleurbloklogo van Hilfiger, terwijl haar nagels, versierd met het iconische “I ❤️ NY” logo, een persoonlijke touch aan haar uiterlijk toevoegen. Voor een volledig overzicht van Jisoo’s campagne kunnen fans terecht op de officiële Instagram van Tommy Hilfiger, waar meer foto’s en video’s te vinden zijn.

Een wereldwijd icoon in mode en meer

Jisoo is geen onbekende in de modewereld; ze heeft in het verleden al verschillende prestigieuze merken vertegenwoordigd. Naast Tommy Hilfiger is ze merkambassadeur geweest voor luxemerken zoals Dior en Cartier, evenals lifestylemerken als Alo Yoga en Self-Portrait. Haar veelzijdigheid als merkambassadeur strekt zich ook uit buiten de mode. Ze werkte eerder samen met Dyson, wat haar brede aantrekkingskracht en stijlvolle veelzijdigheid in verschillende industrieën aantoont.

Focus op soloprojecten en aanstaande acteerrollen

Recent heeft Jisoo zich gericht op haar solocarrière, waarbij ze, net als haar Blackpink-bandleden, haar eigen label BLISSOO heeft gelanceerd. Vorig jaar maakte ze furore met haar solodebuut “Flower”, dat viraal ging op sociale media met een populaire dansuitdaging. Bekend om haar muzikale talent en acteervaardigheden, speelde Jisoo in 2021 de hoofdrol in Disney+’s “Snowdrop” en werd geprezen om haar emotionele en hartverwarmende optreden. In de nabije toekomst zal ze te zien zijn in twee veelverwachte projecten: een bewerking van de populaire webtoon “Omniscient Reader” en het K-drama “Newtopia”, beide gepland voor release in 2025.

Een opkomende invloed in wereldwijde mode en entertainment

Jisoo’s samenwerking met Tommy Hilfiger markeert een belangrijke mijlpaal in haar reis als internationaal icoon, waarbij haar unieke stijl wordt gecombineerd met een van de meest herkenbare Amerikaanse modemerken. Fans wereldwijd kijken reikhalzend uit naar haar voortdurende bijdragen aan de werelden van muziek, mode en acteren. Dit partnerschap met Tommy Hilfiger belooft de synergie tussen de culturele invloed van K-pop en Amerikaanse mode te laten zien, terwijl Jisoo blijft doorgroeien in haar dynamische carrière.