Houdt u ervan om schoonheidstesters uit te proberen? Ontdek de belangrijkste oorzaak van uw huidallergieën

Voor veel beauty-liefhebbers kan een perfecte dag beginnen met een stralende teint, gevolgd door een favoriete kop koffie en een bezoek aan een schoonheidssalon. De opwinding van het verkennen van verschillende producten, het uitproberen van testers, en misschien het afsluiten van de dag met een heerlijke maaltijd klinkt als een droom. Echter, de schijnbaar onschuldige daad van het testen van schoonheidsproducten in winkels brengt eigen risico’s met zich mee die velen misschien over het hoofd zien.

Gecompromitteerde Hygiëne: Een Groot Probleem

“Bij zulke testers is er een grote kans op besmetting, en daarom wordt de netheid van testers in cosmetische instellingen vaak in twijfel getrokken,” zegt Dr. Shitij Goel, Hoofd Dermatologie bij Sharda Hospital, NCR. Hij legt uit dat schoonheids testers vaak worden blootgesteld aan tal van klanten, waardoor ze potentiële broedplaatsen voor bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers zijn.

Hoewel sommige winkels hygiëne-normen handhaven door wegwerptoepassers te verstrekken en producten regelmatig te steriliseren, worden deze praktijken niet altijd nageleefd. Producten zoals lippenstiften en mascaras, die direct contact maken met de huid of slijmvliezen, zijn bijzonder gevoelig voor besmetting.

Dr. Vivek Jagmohan Nigam, een tricholoog en esthetisch chirurg uit Mumbai, benadrukt dat veel klanten geen juiste hygiëneprotocollen volgen, zoals het gebruik van wegwerptoepassers. “E. coli-besmetting komt veel voor door mensen die hun handen niet wassen en testers hebben gebruikt voordat jij dat deed. Lippenstift, balsems, lipgloss, mascara, eyeliner en kajal hebben blootstelling aan anderen; daarom is het risico op infecties met dergelijke producten hoog,” voegt hij toe.

Potentiële Huidproblemen

Dr. Saguna Puttoo, een dermatoloog bij Apollo Medical Centre in Hyderabad, waarschuwt dat het gebruik van testers kan leiden tot verschillende huidproblemen. Deze omvatten virale infecties, allergische reacties, irriterende contactdermatitis, jeukende en schilferige uitslag, en zelfs verstopte poriën of acne-uitbarstingen.

Dr. Goel benadrukt verder de risico’s en stelt: “Langdurig gebruik van een product zonder adequate sanitatie kan leiden tot de groei van bacteriën, virussen en schimmels op het oppervlak.” Hij merkt op dat vloeibare cosmetica vochtige omgevingen kunnen creëren die de proliferatie van ziektekiemen bevorderen, waardoor het risico op aandoeningen zoals conjunctivitis, acne en impetigo toeneemt. Het testen van producten direct op gevoelige gebieden zoals de lippen of ogen kan deze risico’s verergeren.

Moet Je Testers Proberen?

Dr. Puttoo suggereert dat het uitproberen van producten in schoonheidssalons leuk kan zijn, mits je op de hoogte bent van je huidtype en je bij een gerenommeerde winkel bent. Ze adviseert echter sterk tegen het testen van lippenstiften of lippenvlekken direct op je lippen.

Dr. Goel pleit ervoor om make-up testers helemaal te vermijden om de huidgezondheid te behouden. Hij raadt aan om te kiezen voor eenmalige monsters in plaats van testers die zijn blootgesteld aan meerdere klanten.

Beste Praktijken voor het Testen van Producten

Als je ervoor kiest om producten in een schoonheidssalon te testen, zijn er verschillende voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen om risico’s te minimaliseren:

Controleer Vervaldatums: Verifieer altijd de vervaldatum van het product voordat je het op je huid aanbrengt.

Verifieer altijd de vervaldatum van het product voordat je het op je huid aanbrengt. Gebruik Wegwerptoepassers: Gebruik wegwerptoepassers of wattenstaafjes die door de winkel worden verstrekt in plaats van de applicator van het product zelf. Als winkelmedewerkers hun handen gebruiken, zorg ervoor dat ze eerst desinfecteren.

Gebruik wegwerptoepassers of wattenstaafjes die door de winkel worden verstrekt in plaats van de applicator van het product zelf. Als winkelmedewerkers hun handen gebruiken, zorg ervoor dat ze eerst desinfecteren. Vermijd Direct Contact: Vermijd het direct aanbrengen van make-up op delicate gebieden zoals je lippen of ogen. Test producten in plaats daarvan op minder gevoelige gebieden zoals de achterkant van je hand of pols.

Vermijd het direct aanbrengen van make-up op delicate gebieden zoals je lippen of ogen. Test producten in plaats daarvan op minder gevoelige gebieden zoals de achterkant van je hand of pols. Neem Alcoholwipes Mee: Neem alcoholwipes mee om het oppervlak van producten voor gebruik schoon te maken. Voor artikelen zoals mascaras of vloeibare foundations, vraag om een nieuwe tester die voor je wordt geopend.

De Toekomst van Producttesten

In het digitale tijdperk bieden veel cosmetische bedrijven virtuele pas-technologieën aan, waarmee je kunt zien hoe producten op je huidskleur zouden staan zonder fysieke testers. Deze digitale tools verminderen de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van fysieke testers en bieden een handig alternatief.

Bovendien bieden veel winkels verzegelde productmonsters of thuismonster diensten op verzoek aan. Het is de moeite waard om deze opties te vragen om ervoor te zorgen dat je producten op de veiligste manier test.

Hoewel de aantrekkingskracht van het uitproberen van verschillende schoonheidsproducten onmiskenbaar is, is het van het grootste belang om de gezondheid en veiligheid van je huid voorop te stellen.