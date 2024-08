Werken Dimple Makers Echt? Influencers Gebruiken Nep-Dimples Voor Een Perfecte Glimlach

De kuiltjes in het gezicht worden al lange tijd beschouwd als een charmant kenmerk, met beroemdheden zoals Shah Rukh Khan, Preity Zinta en Alia Bhatt die het publiek betoveren met hun charmante glimlachen met kuiltjes. Hoewel kuiltjes doorgaans worden gezien als een genetisch kenmerk en geen cosmetische verbetering, heeft de aantrekkingskracht van deze gezichtsindrukken veel mensen ertoe aangezet om manieren te zoeken om ze na te maken. In de huidige wereld van sociale media zijn nepkuiltjes populair geworden, maar hoe effectief zijn deze methoden?

De Populariteit van Nepkuiltjes

De opkomst van beauty-influencers heeft een verscheidenheid aan technieken geïntroduceerd om de illusie van kuiltjes te creëren zonder chirurgie. Contentcreator Hitika Sachdev, die 230.000 volgers heeft op Instagram, legt de aantrekkingskracht uit: “Nepkuiltjes zijn nu populair bij de Generatie Z omdat ze je gezicht een schattige en leuke uitstraling geven zonder enige chirurgie. Bovendien laten nepkuiltjes ruimte voor creativiteit en zelfexpressie, omdat je kunt experimenteren met verschillende stijlen en plaatsen om je uiterlijk aan te passen. Het is een leuke en tijdelijke manier om je kenmerken te verbeteren.”

Ondanks hun populariteit blijven de effectiviteit en veiligheid van deze hulpmiddelen ter discussie staan.

Wat Veroorzaakt Kuiltjes?

Kuiltjes worden veroorzaakt door een genetisch verschil in de gezichtsspieren en bindweefsel. Dr. Niti Gaur, dermatoloog en oprichter van Citrine Clinic in Gurugram, legt uit: “Kuiltjes worden veroorzaakt door een onregelmatige groei van een spier, de grote zygomatische spier, tijdens de embryonale ontwikkeling. Deze spier trekt de mond omhoog en omlaag, waardoor gezichtsuitdrukkingen van plezier of pijn ontstaan. Wanneer deze spier zich in twee groepen splitst, één boven en één onder de mondhoek, ontstaan er kuiltjes.”

Kunstmatige Kuiltjes: De Chirurgische Aanpak

Voor degenen die permanente kuiltjes willen, bestaat er een cosmetische procedure genaamd dimpleplasty. Dr. Ruby Sachdev, esthetisch arts bij het Gleneagles Hospital in Bengaluru, beschrijft het proces: “Kunstmatige kuiltjes worden gecreëerd door een cosmetische procedure genaamd dimpleplasty. De spier, slijmvlies en interne huid worden zodanig veranderd dat ze eruitzien als een kuiltje. Dit houdt in dat er een kleine incisie in de wang wordt gemaakt en een hechting wordt geplaatst die de onderkant van de huid verbindt met de diepere gezichtsspieren. Wanneer de hechting geneest, creëert dit een permanente inkeping die een natuurlijk kuiltje nabootst.”

Dr. Shilpi Bhadani, plastisch en esthetisch chirurg en oprichter van SB Aesthetics in Gurugram, voegt toe: “De procedure is over het algemeen snel, met minimale hersteltijd.”

De Beperkingen van Nepkuiltjeshulpmiddelen

Aan de andere kant zijn nepkuiltjeshulpmiddelen, die de aandacht op sociale media hebben getrokken, minder effectief. Dr. Gaur legt uit: “Er zijn verschillende methoden om de illusie van kuiltjes te creëren, zoals make-up technieken, kuiltjespiercings en wangsuctieapparaten. Make-up technieken omvatten het aanbrengen van een donkere blush of contourpoeder om een schaduweffect te creëren. Kuiltjespiercings kunnen kuiltjes nabootsen, maar dragen risico’s zoals infectie en littekens. Wangsuctieapparaten creëren tijdelijk inkepingen in de wangen, maar kunnen irritatie en roodheid veroorzaken bij langdurig gebruik.”

Dr. Bhadani is kritisch over de nepkuiltjeshulpmiddelen: “Ze zijn niet effectief, ongeacht wat de video’s tonen. Alles wat permanenter is, vereist een chirurgische ingreep. Deze hulpmiddelen verplaatsen simpelweg tijdelijk het weefsel, wat een inkeping kan creëren voor een paar minuten.” Dr. Sachdev is het eens en zegt: “Hoewel online hulpmiddelen en trucs voor het creëren van tijdelijke kuiltjes aantrekkelijk kunnen lijken, zijn ze vaak gadgets en missen ze wetenschappelijke onderbouwing. Deze methoden omvatten meestal druk op de huid, wat een tijdelijke inkeping kan creëren, maar waarschijnlijk niet leidt tot blijvende kuiltjes.”

Voordelen en Nadelen van Nepkuiltjesmethoden

Nepkuiltjeshulpmiddelen, zoals make-up en zuigapparaten, hebben een reeks voordelen en nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat ze geen chirurgische ingreep vereisen, in tegenstelling tot dimpleplasty. Deze hulpmiddelen kunnen echter leiden tot tijdelijke huidverkleuring, hyperpigmentatie, ontsteking en zelfs littekens bij overmatig gebruik.

Eindoordeel

Experts zijn het erover eens dat hoewel nepkuiltjeshulpmiddelen een tijdelijke oplossing bieden, ze geen vervanging zijn voor natuurlijke, permanente kuiltjes. Dr. Bhadani beschouwt deze hulpmiddelen als “gadgets die zijn ontworpen om snel winst te maken door de aandacht van mensen te trekken”, terwijl Dr. Sachdev het belang van veiligheid en langdurige gezondheid benadrukt: “Als medisch professional ondersteun ik het gebruik van nep-kuiltjesmakers of andere niet-geverifieerde methoden voor het veranderen van iemands uiterlijk niet. Als iemand echt geïnteresseerd is in het krijgen van kuiltjes, is het het beste om een gekwalificeerde esthetische chirurg te raadplegen die veilige en effectieve opties kan bieden.”

Uiteindelijk is het voor degenen die geïnteresseerd zijn in een blijvende verandering het veiligst om een professional te raadplegen, terwijl tijdelijke methoden met voorzichtigheid moeten worden benaderd.