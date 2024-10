Vergeet dieet: onderzoek toont aan dat DNA de echte oorzaak is van jicht

Jicht is een pijnlijke vorm van artritis die voornamelijk de gewrichten aantast, wat leidt tot hevige pijn en zwelling, vooral in de grote tenen, enkels, knieën en vingers. Traditioneel toegeschreven aan slechte levensstijlkeuzes en voedingsgewoonten, heeft een recente studie onder leiding van professor Tony Merriman van de Universiteit van Otago deze kijk veranderd door de belangrijke rol van genetica bij de ontwikkeling van jicht te benadrukken.

De studie: Een genetisch perspectief

Het baanbrekende onderzoek analyseerde genetische gegevens van 2,6 miljoen mensen, waaronder 120.295 gediagnosticeerd met jicht. Deze uitgebreide studie heeft de genetische basis van de aandoening blootgelegd en onthuld dat erfelijke factoren belangrijker zijn bij de vorming van jicht dan voorheen werd erkend. De onderzoekers identificeerden in totaal 377 genetische regio’s die geassocieerd zijn met jicht, waarvan er 149 nog nooit eerder aan de aandoening waren gekoppeld.

Het doorbreken van de stigma’s rond jicht

Professor Tony Merriman, de hoofdauteur van de studie, sprak zijn optimisme uit over het potentieel van de studie om het begrip van jicht te veranderen. In een persverklaring benadrukte hij: “Deze studie doorbreekt de mythe dat jicht iets te maken heeft met slechte levensstijlkeuzes of een slecht dieet – het is een aandoening met genetische invloeden.”

Deze onthulling is bijzonder belangrijk omdat er al lange tijd een stigma aan jicht kleeft. Veel mensen schamen zich en denken dat hun aandoening het gevolg is van slechte eetgewoonten, wat leidt tot schaamte en terughoudendheid bij het zoeken naar passende medische behandeling. Dergelijke attitudes kunnen de aandoening verergeren, waardoor deze studie een cruciaal keerpunt is bij het aanpakken van zowel de medische als de sociale aspecten van jicht.

De rol van dieet versus genetica

Hoewel de studie de genetische factoren die bijdragen aan jicht benadrukt, sluit ze de impact van voeding niet volledig uit. Slechte voedingskeuzes, met name de consumptie van rood vlees en andere purinerijke voedingsmiddelen, kunnen jichtaanvallen uitlokken. De studie suggereert echter dat de etiologie van jicht ingewikkelder is dan louter dieetgerelateerd. De vorming van jicht wordt gekenmerkt door hoge niveaus van urinezuur, de ontwikkeling van urinezuurkristallen in de gewrichten en de reactie van het immuunsysteem op deze kristallen, waarbij genetica een grotere rol speelt in dit complexe proces.