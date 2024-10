Bent u een golfer? Ontdek vandaag nog de beste golf hotspots van Azië

Het Aziatische continent is altijd al een mysterieus en magisch land geweest, en hoewel veel van zijn betoverende plaatsen nog moeten worden ontdekt, betekent dat geenszins dat er een gebrek is aan dingen om te zien en te ervaren. Azië is een land vol avontuur. Terwijl het reizigers en ontdekkingsreizigers aanspreekt met zijn adembenemende landschappen, zoals de waterlichamen in Bali, de kloosters in Bhutan en de monumenten in India, trekt het ook een grote groep sportliefhebbers. Hier is een lijst van de zeven beste golfbanen van het Aziatische continent die op de must-visit lijst moeten staan voor alle golfliefhebbers.

Sentosa Golf Club, Serapong Course, Singapore

De Serapong Golf Course wordt erkend als een van de beste kampioenschapsbanen in Azië. Het is een van de beste golfbanen en staat ook in de top 100 van Golf Digest’s beste golfbanen ter wereld. Gelegen op het prachtige eiland Sentosa, staat de Serapong-golfbaan bekend om zijn adembenemende landschap. Het is sinds 2005 de gastheer van de Singapore Open en heeft ook prestigieuze toernooien zoals het HSBC Women’s Tournament georganiseerd, en wordt daarom enorm gewaardeerd door zowel professionals als amateurs.

Red Mountain Golf Club, Phuket, Thailand

Bekend als de meest uitdagende baan in Phuket, wordt de Red Mountain Golf Club beschouwd als een van de beste golfbanen in Thailand. Het is uitgehouwen in het ruwe, rotsachtige terrein dat overbleef uit de oude tinmijndagen en is zowel een prachtig landschap als een echte uitdaging. De baan heeft elementen zoals dramatisch oneffen landschappen om golfers unieke ervaringen te bieden en wordt daarom zeer gewaardeerd door zowel professionals als beginners.

South Cape Owners Club, Zuid-Korea

Gelegen in Namhae, Zuid-Korea, is de South Cape Owners Club een prestigieuze golfbaan. Het staat bekend om het adembenemende kustlandschap en de uitdagende baan, ontworpen door Kyle Phillips. Het prachtige landschap van deze baan biedt een unieke mix van links-stijl golf met panoramisch uitzicht op de oceaan. Met verschillende andere luxe faciliteiten, zoals voortreffelijke eetgelegenheden, is de South Cape Owners Club een populaire bestemming voor golfliefhebbers die op zoek zijn naar een ervaring van een andere klasse te midden van de betoverende landschappen van Zuid-Korea.

Kuala Lumpur Golf & Country Club, West Course, Kuala Lumpur, Maleisië

De Kuala Lumpur Golf & Country Club, West Course, was van 2010 tot 2015 de gastheer van de Maleisische Open, met zijn uitdagende maar pittoreske golfervaring te midden van prachtige landschappen. Het werd opgericht in 1991 en bevindt zich in Mont Kiara, op 8 kilometer van het centrum van Kuala Lumpur. De golfbaan staat wereldwijd bekend om het organiseren van de PGA TOUR, European Tour en LPGA, allemaal binnen een jaar, gedurende drie opeenvolgende jaren tussen 2013 en 2015.

Lanhai International Country Club, Yangtze Dunes, Shanghai, China

Gelegen in Shanghai, werd deze prestigieuze club oorspronkelijk ontworpen door Nicklaus Design en zijn zoon. De golfbaan heeft een onderscheidend ontwerp vanwege de voortdurende kustlijn die het omringt en de oorspronkelijke landvorm van het natuurlijke eiland, wat zorgt voor een uniek en karakteristiek landschap voor de golfbaan. De baan is strategisch uitdagend gemaakt met zijn fairways, verborgen zandkuilen en pure links-stijl.

Nine Bridges Golf Club, Zuid-Korea

De Nine Bridges Golf Club, Zuid-Korea, ligt op het beroemde vulkaaneiland Jeju. De golfbaan staat bekend om zijn adembenemende uitzichten op het omringende landschap, waaronder de weelderige groene bossen en de oceaan. Naast het feit dat het de eerste Koreaanse golfbaan was die in de top 100 van de wereld werd gerangschikt, werd Nine Bridges ook de eerste club die de LPGA in Korea organiseerde, toen het toernooi tussen 2002 en 2005 werd gehouden. De golfbaan biedt golfers een zeer unieke en gedenkwaardige ervaring met zijn onderscheidende uitdagingen en terreinen.

Bali National Golf Club, Bali, Indonesië

De Bali National Golf Club, Bali, Indonesië, gelegen in Nusa Dua, Bali, is een van de meest gewaardeerde bestemmingen voor golfers. Het werd bekroond door de Asian Golf Awards als beste gerenoveerde golfbaan in Azië 2014 na de heropening na renovatie. Het werd ook beschouwd als het vijfde beste golfresort in Azië-Pacific in 2016, samen met verschillende andere onderscheidingen, waaronder het beste golfresort van Indonesië in 2017 door Golf Digest USA en verschillende anderen. De golfbaan biedt zijn golfers een uitdagende kampioenschapsbaan, strategisch geplaatst tegen een schilderachtig tropisch landschap en betoverende uitzichten op de oceaan.