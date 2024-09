Werkt Venom samen met Spidey om tegen deze KRACHTIGE Marvel-schurk in Spider-Man 4 te vechten?

In Venom: The Last Dance zal Tom Hardy terugkeren in zijn rol als Venom, een van Marvel's meest iconische en veelzijdige personages, in het laatste hoofdstuk van de trilogie. Met Eddie en Venom op de vlucht, achtervolgd door vijanden uit beide werelden, worden ze gedwongen een cruciale beslissing te nemen die hun verhaal afsluit.

Sony Pictures heeft onlangs de laatste trailer van Venom: The Last Dance uitgebracht, waarin we een blik krijgen op de Symbiote Hive Mind en Knull, de God van de Symbiotes, wordt geïntroduceerd.

Hoewel Venom en Venom: Let There Be Carnage slechts kort op Knull wezen, is hij een passende antagonist voor het einde van de trilogie. Volgens The Cosmic Circus is dit echter niet de laatste keer dat we Knull zullen zien.

Alex Perez van The Cosmic Circus deelde dat hij voor het eerst over de plannen voor Knull hoorde eerder dit jaar en hintte op deze plannen op sociale media al in april.

Volgens Perez eindigt Knull’s verhaallijn niet met deze film, want er zijn plannen om hem terug te brengen in toekomstige projecten, met waarschijnlijk een project waarin Tom Holland’s Spider-Man en Tom Hardy’s Venom samenwerken nadat Venom: The Last Dance hun langverwachte ontmoeting opzet.

Werkt Venom samen met Spidey?

Het rapport suggereert dat Eddie Brock tegen het einde van de film misschien overgaat naar het Marvel Cinematic Universe (MCU). Bronnen geven aan dat recente reshoots in New York City voor Venom: The Last Dance mogelijk te maken hebben met deze crossover.

Daarnaast wordt er gefluisterd dat Knull de hoofdschurk zal zijn in een toekomstige film, met het doel de multiverse in duisternis te hullen na de ontdekking ervan.

Sony’s samenwerking met Marvel Studios om Spider-Man te betrekken is zeer succesvol gebleken en heeft enkele van de grootste kritische en commerciële successen voor de studio opgeleverd. Deze samenwerking heeft er echter ook voor gezorgd dat Peter Parker uit Sony’s Venom en Morbius films is gebleven, waardoor crossover-mogelijkheden beperkt zijn.

Nu de Multiverse Saga in gang is gezet, staat de deur open voor Spider-Man en Venom om een zijmissie te ondernemen tussen de gebeurtenissen van Avengers: Doomsday en Avengers: Secret Wars, hoewel deze verschuiving het eerder geplande verhaallijn met Daredevil opzij heeft gezet.

Marvel Studios heeft de basis al gelegd voor deze crossover. In Spider-Man: No Way Home liet een post-credits scène een stukje van de symbioot achter in Aarde-616, wat Eddie een mogelijke verbinding met dat universum geeft. Fans hopen dat regisseur Destin Daniel Cretton dit succesvol kan integreren in toekomstige MCU-projecten.

De cast bestaat uit Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham en Rhys Ifans. De film is geregisseerd door Kelly Marcel, die ook het scenario samen met Hardy heeft geschreven. De producers van de film zijn Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy en Hutch Parker.

Venom: The Last Dance wordt op 25 oktober in de bioscoop uitgebracht.