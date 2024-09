Harry Potter Fame Maggie Smith meurt à 89 ans – Un regard sur ses deux mariages

Elle s'est d'abord fait connaître au théâtre, se produisant dans des pièces comme Mary, Mary, Othello et Private Lives à Londres et à Broadway, avant de se tourner vers le cinéma, où elle a joué dans des films populaires tels que California Suite, A Room With a View, Gosford Park et The Best Exotic Marigold Hotel.

Dame Maggie Smith, l’actrice renommée connue pour ses rôles dans Harry Potter et Downton Abbey, est décédée à l’âge de 89 ans. Ses fils, Chris Larkin et Toby Stephens, ont confirmé qu’elle est décédée tôt vendredi matin dans un hôpital de Londres.

La carrière illustre de Smith s’est étendue sur des décennies, lui valant une grande reconnaissance aussi bien sur scène qu’au cinéma. Elle a reçu un Oscar et un BAFTA pour son rôle dans The Prime of Miss Jean Brodie en 1969.

Elle s’est d’abord fait connaître au théâtre, se produisant dans des pièces comme Mary, Mary, Othello et Private Lives à Londres et à Broadway, avant de se tourner vers le cinéma, où elle a joué dans des films populaires tels que California Suite, A Room With a View, Gosford Park et The Best Exotic Marigold Hotel.

Smith a connu une résurgence de popularité plus tard dans sa carrière, captivant de nouveaux publics dans le rôle de la Comtesse Violet Crawley dans Downton Abbey et de la Professeure Minerva McGonagall dans la série Harry Potter. En 1990, elle a été honorée du titre de Dame Commandeur de l’Empire britannique pour ses contributions aux arts.

Un aperçu des deux mariages de Maggie Smith

Les mariages de Maggie Smith ont été étroitement liés à son temps au théâtre. Elle s’est mariée deux fois : d’abord avec l’acteur Robert Stephens, puis avec le dramaturge Beverly Cross.

Smith a rencontré Cross des années avant de rencontrer Stephens, mais c’est après avoir été présentée à Stephens au National Theatre qu’ils ont entamé leur relation. Smith a plus tard déclaré au Guardian que Cross, avec qui elle sortait à l’époque, l’avait encouragée à rejoindre le théâtre, ce qui l’avait menée à rencontrer Stephens. Elle plaisanta, « C’était entièrement la faute de Bev. Il m’a fait rejoindre le National Theatre alors que j’avais déjà dit non. »

Maggie Smith épouse Robert Stephens

Smith a épousé Stephens en 1967, et ils ont eu deux fils, Christopher et Toby, qui sont tous deux devenus acteurs. Le couple a joué ensemble dans des films comme The Prime of Miss Jean Brodie, pour lequel Smith a remporté son premier Oscar, et Travels with My Aunt.

Cependant, leur relation a commencé à se détériorer en raison des problèmes de santé mentale de Stephens et de son infidélité, menant à leur séparation en 1973. Smith a plus tard réfléchi au fait que leur mariage était irréparable à cause des infidélités de Stephens, mais a reconnu qu’elle était reconnaissante pour leurs fils.

Maggie Smith épouse Beverly Cross

Deux ans plus tard, en 1975, Smith a épousé Beverly Cross, qu’elle connaissait depuis le début des années 1950. Cross était resté proche de Smith tout au long de son premier mariage et l’avait fait jouer dans l’une de ses pièces en 1960.

Après son divorce, Smith et Cross ont entamé une relation, et il est devenu une figure paternelle pour ses deux fils. Ils sont restés mariés jusqu’à la mort de Cross en 1998. Dans des interviews ultérieures, Smith a parlé de la difficulté de perdre son second mari et a déclaré qu’elle n’avait aucune envie de se remarier.

Smith a parlé affectueusement de ses deux défunts maris, en particulier pour l’impact qu’ils ont eu sur sa vie et sa famille.