Dans un retournement inattendu, les commentaires du président sud-coréen Yoon Suk-Yeol concernant le prix des oignons nouveaux ont déclenché des manifestations massives, provoquant une crise politique. Ce qui semblait être une simple erreur de jugement sur les prix des aliments a rapidement évolué en une confrontation qui a conduit à la déclaration de la loi martiale, mais le président a annulé cette décision après une forte réaction publique.

Lors d’une récente visite dans un supermarché, le président Yoon a commenté que le prix de 875 wons pour un bouquet d’oignons nouveaux lui semblait raisonnable. Cependant, les Coréens ont rapidement souligné que ce prix était une remise temporaire du supermarché, et ne reflétait pas la valeur réelle du marché, qui se situait entre 3 000 et 4 000 wons. Son incapacité à saisir cet écart de prix a provoqué l’indignation du public, semblant montrer qu’il était déconnecté des luttes des citoyens ordinaires.

Les manifestants, brandissant des oignons nouveaux comme un symbole vivant de mécontentement, ont envahi les rues. La situation s’est aggravée lorsque le parti du président Yoon a perdu sa majorité parlementaire, ce qui l’a poussé à déclarer la loi martiale le 3 décembre. Cependant, en l’espace de six heures, d’énormes manifestations et un vote parlementaire ont contraint Yoon à revenir sur cette décision controversée.

Dans la culture coréenne, les oignons nouveaux sont plus qu’un simple ingrédient culinaire. Alors que d’autres légumes comme le chou et le ginseng occupent une place centrale dans la cuisine coréenne, les oignons nouveaux ont également une grande valeur en raison de leur saveur légèrement piquante et de leur couleur verte fraîche. Ils sont utilisés dans des plats emblématiques comme le pa-kimchi et les crêpes pajeon, et constituent un élément essentiel des repas faits maison et de la nourriture de rue.

Historiquement, les oignons nouveaux étaient vendus par des veuves, comme l’a décrit Graham Holliday dans Eating Korea. Ces femmes vendaient ce qu’elles pouvaient cultiver pour compléter leurs maigres pensions. La simplicité de la culture des oignons nouveaux, comme l’a noté William Carlos Williams dans son poème To Be Hungry is To Be Great, en a fait une culture de base dans le monde entier.

Le modeste oignon nouveau, connu pour ses formes variées – des bulbes blancs et gros aux tiges fines – a une signification à travers différentes cultures. En Chine, des poètes comme Du Fu les ont idéalisés dans leurs œuvres. En Catalogne, la variété appelée calçots est grillée et servie avec du vin. Ces exemples soulignent l’importance mondiale des oignons nouveaux, tant comme aliment que comme symbole culturel.

En Inde, bien que les oignons ne soient pas un ingrédient principal dans de nombreux plats, les oignons nouveau