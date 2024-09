Venom fait-il équipe avec Spidey pour combattre ce PUISSANT méchant Marvel dans Spider-Man 4 ?

Selon Perez, l'intrigue de Knull ne s'arrêtera pas avec ce film, car il y a des plans pour le ramener dans de futurs projets, le plus probable impliquant Tom Holland en Spider-Man et Tom Hardy en Venom, une fois que Venom: The Last Dance aura préparé leur rencontre tant attendue.

Sony Pictures a récemment dévoilé la bande-annonce finale de Venom: The Last Dance, offrant un aperçu de l’Esprit de la Ruche Symbiote et introduisant Knull, le Dieu des Symbiotes.

Alors que Venom et Venom: Let There Be Carnage n’ont fait qu’effleurer Knull, il s’avère être un antagoniste idéal pour la conclusion de la trilogie. Cependant, selon The Cosmic Circus, ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Knull.

Alex Perez de The Cosmic Circus a partagé qu’il avait entendu parler des plans concernant Knull plus tôt cette année, les mentionnant sur les réseaux sociaux dès avril.

Selon Perez, l’intrigue de Knull ne s’arrêtera pas avec ce film, car il y a des plans pour le ramener dans de futurs projets, le plus probable impliquant Tom Holland en Spider-Man et Tom Hardy en Venom, une fois que Venom: The Last Dance aura préparé leur rencontre tant attendue.

Venom s’alliera-t-il avec Spidey ? Le rapport suggère qu’Eddie Brock pourrait traverser le Marvel Cinematic Universe (MCU) à la fin du film. Des sources indiquent que les récentes reshoots à New York pour Venom: The Last Dance pourraient être liées à ce crossover.

De plus, il est également dit que Knull sera le principal méchant d’un futur film, avec pour objectif d’engloutir le multivers dans les ténèbres après l’avoir découvert.

La collaboration de Sony avec Marvel Studios pour inclure Spider-Man a été bénéfique, offrant certains des plus grands succès critiques et commerciaux du studio. Cependant, ce partenariat a également empêché Peter Parker de participer aux films Venom et Morbius, limitant les opportunités de crossover.

Avec la saga du Multivers désormais en jeu, la porte est ouverte pour que Spider-Man et Venom entreprennent une mission parallèle entre les événements de Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars, bien que ce changement ait apparemment mis de côté l’intrigue initialement prévue centrée sur Daredevil.

Marvel Studios a déjà jeté les bases de ce crossover. Dans Spider-Man: No Way Home, une scène post-crédits a laissé un morceau du symbiote dans la Terre-616, donnant à Eddie une potentielle connexion avec cet univers. Les fans espèrent que le réalisateur Destin Daniel Cretton pourra intégrer cela avec succès dans les futurs projets du MCU.

Venom: The Last Dance verra Tom Hardy reprendre son rôle de Venom, l’un des personnages les plus emblématiques et complexes de Marvel, dans le dernier chapitre de la trilogie. Avec Eddie et Venom en fuite, poursuivis par des ennemis des deux mondes, ils doivent prendre une décision cruciale qui marquera la fin de leur histoire.

Le casting comprend Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham et Rhys Ifans. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également coécrit le scénario avec Hardy, le film est produit par Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy et Hutch Parker.

Venom: The Last Dance sortira en salles le 25 octobre.