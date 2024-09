À partir du 1er octobre, l’Australie commencera à délivrer jusqu’à 1 000 visas de travail et de vacances par an aux citoyens indiens dans le cadre de l’accord de libre-échange intérimaire entre l’Inde et l’Australie. Cette initiative vise à améliorer la mobilité et à renforcer les liens entre les deux nations.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, qui a récemment effectué une visite de trois jours en Australie, a annoncé ce développement, soulignant son importance dans le cadre de l’accord de coopération économique et commerciale Inde-Australie (AI-ECTA), qui est entré en vigueur en décembre 2022. Dans un post sur X, Goyal a exprimé sa satisfaction quant au lancement prochain du programme de visa de travail et de vacances, offrant des opportunités précieuses aux jeunes citoyens indiens.

Selon l’ECTA, les citoyens indiens âgés de 18 à 30 ans seront éligibles pour demander un visa d’un an, leur permettant de travailler, d’étudier et de voyager à travers l’Australie. Chaque année, l’Australie délivrera ces visas à entrées multiples pour des séjours temporaires allant jusqu’à 12 mois, à condition que les candidats respectent les critères d’éligibilité établis par la loi australienne.

Lors de sa visite, Goyal a également discuté avec des entreprises australiennes et indiennes à Sydney, examinant les progrès de l’accord de coopération économique complet (CECA) et la mise en œuvre des initiatives de l’ECTA. Les deux parties ont fixé un objectif ambitieux d’atteindre 100 milliards AUD de commerce bilatéral d’ici 2030 et ont exploré des voies pour renforcer la coopération dans les forums multilatéraux et régionaux.

De plus, dans une déclaration séparée, le ministère indien du Commerce a rapporté la conclusion réussie de la sixième session de la Commission mixte de commerce Inde-Égypte (JTC), qui s’est tenue à New Delhi les 16 et 17 septembre 2024. La délégation indienne a annoncé que les approbations nécessaires pour signer un protocole d’accord (MoU) entre la National Small Industries Corporation (NSIC) de l’Inde et l’Agence de développement des PME (MSMEDA) d’Égypte avaient été obtenues.

En outre, l’Inde et l’Égypte ont identifié des domaines clés pour renforcer la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement. Ces domaines incluent les opportunités dans la zone économique du canal de Suez (SCEZ), les produits pharmaceutiques, les gemmes et les bijoux, l’ingénierie, le pétrole, l’exploitation minière, les questions douanières et la fabrication électronique.