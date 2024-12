La Chine enquête sur Nvidia : nouvelles tensions USA-Chine sur les puces ?

La Chine a lancé une enquête sur Nvidia Corp., soupçonnée d’avoir violé les lois anti-monopole du géant américain de la technologie. L’enquête se concentre sur le comportement de Nvidia et son acquisition en 2020 de Mellanox Technologies Ltd., un accord approuvé par Pékin à condition que Nvidia ne fasse pas de discrimination à l’encontre des entreprises chinoises. Cette décision marque une nouvelle escalade dans la guerre technologique en cours entre les États-Unis et la Chine, qui a vu des sanctions et des restrictions de plus en plus sévères imposées des deux côtés.

L’enquête fait suite à la surveillance croissante du gouvernement chinois sur les entreprises technologiques étrangères dans un contexte de tensions croissantes avec Washington. Nvidia, connue pour sa domination sur les puces IA, a connu une croissance significative de sa valeur marchande en raison de la forte demande pour ses produits qui alimentent les systèmes d’intelligence artificielle. Cependant, la domination mondiale de l’entreprise a suscité des inquiétudes quant à d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles.

L’accord de 7 milliards de dollars avec Mellanox, approuvé par la Chine en 2020, comprenait une clause obligeant Nvidia à partager les informations sur les produits avec ses concurrents dans les 90 jours suivant la sortie de nouveaux produits. Malgré cela, l’enquête se concentre sur la question de savoir si Nvidia a respecté ces conditions et si ses pratiques commerciales ont porté préjudice aux entreprises chinoises.

Ce n’est pas la première fois que Nvidia fait l’objet d’un examen minutieux au niveau mondial. L’année dernière, le ministère américain de la Justice a cherché à savoir si Nvidia avait violé les lois antitrust en rendant difficile pour les clients de changer de fournisseur. L’Union européenne et la France ont également ouvert des enquêtes sur le comportement de Nvidia, soulevant des inquiétudes quant à sa domination sur le marché des puces d’IA.

Le rôle de Nvidia sur le marché des puces d’IA est particulièrement important, car ses GPU sont essentiels pour la formation de grands modèles linguistiques et l’exécution de systèmes d’IA. La demande croissante pour ces puces a entraîné des pénuries massives, faisant grimper les prix à des dizaines de milliers de dollars par unité. Alors que Nvidia fait face à une forte concurrence d’entreprises comme Amazon, elle occupe actuellement une position dominante sur le marché, ce qui en fait un point focal pour les organismes de réglementation du monde entier.

L’enquête en Chine intervient dans un contexte de sanctions croissantes de la part des États-Unis, notamment des restrictions sur la vente des puces les plus avancées de Nvidia aux entreprises chinoises. Ces sanctions font partie des efforts plus vastes de Washington pour ralentir les avancées technologiques de la Chine et maintenir son avantage dans les secteurs de l’IA et des semi-conducteurs.

Malgré la pression croissante, l’action Nvidia continue de bien se comporter, même si elle a récemment connu une baisse en raison de l’enquête. À mesure que la situation évolue, la capacité de Nvidia à relever ces défis internationaux jouera probablement un rôle clé dans l’avenir du marché mondial des puces d’IA.