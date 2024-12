De "nounou" à "Barbiecore" : le British Council publie 90 mots qui définissent les neuf dernières décennies

Curée par Dr. Barbara McGillivray, experte en linguistique computationnelle, cette liste reflète l’évolution de l’anglais en parallèle avec les changements mondiaux. McGillivray a partagé : « Je suis toujours étonnée de voir comment la langue évolue avec le temps, notamment comment la technologie façonne la communication à une vitesse aussi rapide.

Des années 1930 aux années 1960 : fondations culturelles et changements

Les années 1930 ont introduit des termes comme « nounou » et « nylon », marquant des changements dans les structures familiales et les avancées matérielles. Pendant les années 1940, des mots comme « nucléaire » et « bikini » ont émergé, influencés par la guerre et les changements de mode de vie. Les années 1950 ont vu l’émergence de mots comme « disco » et « rock’n’roll », symbolisant la montée de la musique et de la culture jeunesse. Parallèlement, « intelligence artificielle » a commencé à gagner en importance, annonçant le début des progrès technologiques.

Les années 1960 ont vu naître des termes comme « baby-boomer » et « Bollywood », reflétant les transformations culturelles. Les années 1970 ont introduit des termes technologiques comme « app » et « virus », ainsi que des mots liés à la musique comme « punk », « hip hop » et « karaoke », contribuant davantage à façonner le paysage culturel.

Les années 1980 ont vu la révolution numérique, avec l’apparition de mots tels que « téléphone portable », « virtuel » et « e-book ». Les années 1990 ont poursuivi cette tendance avec des termes comme « web », « Google », « emoji » et « blog », marquant l’explosion d’Internet et de la communication numérique.

L’essor des médias sociaux dans les années 2000 a apporté des termes comme « hashtag », « selfie » et « crowdfunding », reflétant l’évolution des modes de communication. Cette époque a également vu l’impact mondial du cinéma avec l’émergence de « Nollywood », tandis que le terme « mansplain » est devenu un mot pour aborder les questions de genre.

Les années 2010 ont introduit des mots comme « catfish », « deepfake » et « ghosting », mettant en lumière les tromperies numériques et les changements dans les dynamiques relationnelles. En même temps, des termes comme « woke » et « forever chemicals » ont souligné les préoccupations croissantes en matière de justice sociale et d’environnement.

Les années 2020 ont vu apparaître des mots comme « Barbiecore » et « bubble », capturant l’influence de la culture pop et de la mode, tandis que des termes comme « doomscroll » ont mis en évidence les effets psychologiques de la surcharge numérique. L’argot « rizz » a également fait fureur dans le langage des rencontres en ligne, montrant comment le vocabulaire en constante évolution reflète l’ère numérique.

Le rôle de la langue pour connecter les gens

Gauri Puranik, responsable des programmes en anglais pour le British Council en Inde, a souligné que la langue n’est pas seulement un outil de communication, mais une force puissante qui relie les gens et propulse le changement. Elle a déclaré : « La langue reflète les cultures et sert de pont pour la compréhension mondiale. »