La série de 10 nuits de Coldplay pour battre le record de Wembley de Taylor Swift

Dans une annonce historique, Coldplay se produira pendant dix nuits sans précédent au stade Wembley de Londres l’été prochain, dépassant le record précédemment détenu par Taylor Swift et Take That. Initialement programmés pour six spectacles, le groupe a ajouté quatre performances supplémentaires en raison d’une demande écrasante lors d’une prévente réservée aux fans.

Détails de la vente et des prix des billets

La vente générale des billets commence à 9 heures du matin le vendredi 27 septembre, avec des prix à partir de 20 £ (plus frais). Contrairement à d’autres grands artistes, Coldplay a choisi de ne pas utiliser le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster, garantissant que tous les prix des billets sont fixes au tarif annoncé.

Prochaine tournée et sortie d’album

La tournée soutiendra le dixième album à venir du groupe, Moon Music, dont la sortie est prévue le 4 octobre. En plus de Wembley, Coldplay se produira pendant deux nuits au stade Craven Park de Hull, où 50 % des billets seront attribués aux résidents locaux de certains codes postaux.

Moments forts du concert et réponse du public

Plus tôt cette année, le groupe a captivé le public à Glastonbury, se produisant aux côtés de divers artistes. L’événement a reçu des critiques élogieuses, les critiques le qualifiant de « spectacle d’une vie ». L’acteur de cinéma Tom Cruise, qui était présent, a simplement qualifié le concert d’« incroyable ».

Plans futurs et perspectives sur l’album

Le chanteur principal Chris Martin a laissé entendre que leur prochain album pourrait marquer un tournant pour le groupe. Il avait précédemment suggéré que leur « dernier vrai disque » sortirait en 2025, bien qu’il ait ensuite précisé que Coldplay prévoit deux albums supplémentaires. « Nous allons faire 12 albums », a-t-il expliqué. « J’adore ça et c’est incroyable, mais c’est aussi très intense. »

Demande des fans et succès de la prévente

Les billets de prévente ont été mis en ligne pour les fans ayant précommandé Moon Music, et les premières dates se sont vendues en environ 20 minutes. Reconnaissant la forte demande, Coldplay a ajouté quatre dates supplémentaires à Wembley peu après.

Initiatives environnementales et billetterie abordable

Le groupe s’engage également à réduire l’impact environnemental de ses tournées, signalant une réduction de 59 % des émissions de carbone par rapport à sa précédente tournée. Ils s’attaquent à l’accessibilité des billets en proposant des « billets Infinity » à 20 £, disponibles par paires et répartis dans tout le lieu, y compris des sièges premium.

Réalisation historique à Wembley

Avec cette résidence à venir, Coldplay deviendra l’artiste ayant le plus de performances au stade Wembley en une seule année, éclipsant le précédent record de huit nuits détenu par Taylor Swift et Take That. Leur précédente série de six nuits en 2022 a encore renforcé leur place dans l’histoire de Wembley.