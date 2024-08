Ben Affleck wekt datinggeruchten met 28-jarige dochter van RFK Jr, Kick Kennedy, te midden van scheiding met Jennifer Lopez

Ben Affleck is recentelijk gespot terwijl hij tijd doorbracht met Kick Kennedy, de 36-jarige dochter van Robert F. Kennedy Jr., na zijn scheiding van Jennifer Lopez. Het paar is naar verluidt samen gezien op verschillende locaties, waaronder de Polo Lounge in het Beverly Hills Hotel.

Volgens Page Six blijven de details van hun relatie onduidelijk, maar het heeft nieuwsgierigheid gewekt over Kick Kennedy en haar connectie met de Kennedy-familie.

Kathleen Alexandra ‘Kick’ Kennedy, geboren op 13 april 1988, is meer dan alleen maar een ander lid van de prominente Kennedy-familie. Ze is vernoemd naar haar oudtante Kick, die tragisch omkwam bij een vliegtuigongeluk in 1948, en ze deelt meer dan alleen een naam met haar voorouder.

Hoewel de Kennedy-familie diep geworteld is in de Amerikaanse politiek, heeft Kick ervoor gekozen een andere weg in te slaan en een carrière in de acteerwereld te volgen in plaats van de politieke voetsporen van haar familie.

Kicks acteercarrière omvat rollen in populaire tv-shows zoals Curb Your Enthusiasm, The Newsroom, en een optreden als zichzelf in Gossip Girl. Ondanks het politieke erfgoed van haar familie, heeft Kick de wens uitgesproken om erkend te worden voor haar eigen prestaties in plaats van voor haar beroemde achternaam. Ze zei ooit: “Hopelijk komen mensen op een dag naar me toe voor iets dat niets met mijn achternaam te maken heeft.”

Opgroeien in de Kennedy-familie gaf Kick een unieke en buitengewone jeugd. Haar vader, Robert F. Kennedy Jr., staat bekend om zijn milieubewuste activisme, en Kick wordt vaak geassocieerd met milieukwesties.

In een interview met Town & Country in 2012 deelde Kick een eigenaardige jeugdherinnering waarin haar vader haar meenam om het hoofd van een dode walvis van een strand op te halen. Ze bonden het hoofd van de walvis vast op het dak van hun minibus en reden naar huis, waarbij de sappen van de walvis in de auto lekten. Deze ongewone gebeurtenis was gewoon weer een dag in het leven van de Kennedy’s.

Hoewel politiek een belangrijk aspect is van de Kennedy-familie, heeft Kick ervoor gekozen zich ervan af te keren en zich te concentreren op haar acteercarrière en persoonlijke interesses. Ondanks haar beroemde achternaam heeft ze hard gewerkt om haar eigen identiteit te creëren en deelt ze vaak een glimp van haar leven op sociale media.

Haar Instagram staat vol met foto’s van dieren, wat haar liefde voor hen weerspiegelt, en ze post regelmatig over haar betrokkenheid bij sporten zoals tennis, skiën en paardrijden.

Het persoonlijke leven van Kick Kennedy heeft door de jaren heen ook de nodige aandacht getrokken. In 2018 haalde ze de krantenkoppen toen haar vriend, miljardair en erfgenaam van een bankfortuin, Matthew Mellon, onverwacht overleed.

De dood van Mellon zou Kick naar verluidt hebben geschokt, aangezien het stel ongeveer vier maanden aan het daten was. Haar modelmanager, Christine Schott, vermeldde dat Kick verscheurd was door het plotselinge verlies. Sindsdien heeft Kick haar persoonlijke relaties grotendeels privé gehouden.

Recentelijk zijn er geruchten opgedoken over een mogelijke relatie tussen Kick en Ben Affleck, die momenteel een openbare scheiding doormaakt met Jennifer Lopez. De twee zijn samen gespot, wat heeft geleid tot speculaties over hun relatie. Kick heeft echter niet gereageerd op deze geruchten, en de vertegenwoordigers van Affleck hebben niet gereageerd op vragen.