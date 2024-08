Is Brad Pitt Compleet Uit Het Beeld? Angelina Jolie Sluit Acteur Uit Om Zich Te Bemoeien Met Gewonde Zoon Pax

De voortdurende familie-dramatiek tussen Jolie en Pitt blijft zich ontvouwen. Terwijl de spanningen toenemen met verschillende kinderen van Angelina Jolie en Brad Pitt die de achternaam van hun vader laten vallen, heeft een recente bijna-fatale ongeluk hun emotionele onrust vergroot.

Pax Jolie, de zoon van het paar, werd met hoofdletsels in het ziekenhuis opgenomen na een gemeld ongeluk waarbij zijn e-bike en een auto betrokken waren, wat gebeurde terwijl hij geen helm droeg. Ondanks deze zorgwekkende situatie heeft Pitt naar verluidt geen direct contact met zijn zoon, waarbij bronnen suggereren dat Jolie hem “volledig heeft uitgesloten” vanwege Pitt’s vermeende “geschiedenis van lichamelijk geweld,” waarvan zij gelooft dat het zijn rol als vader ondermijnt.

Een bron, die dicht bij Brad Pitt staat, heeft Jolie verder bekritiseerd en beweert dat zij de kinderen tegen hem heeft “vervuild.”

“Zij is degene die elke dag aanwezig is” Een bron vertelde InTouchWeekly: “Vanuit Brads perspectief is het absurd dat zij probeert hem enige schuld te geven. Zij is degene die elke dag daar is, hij is nauwelijks aanwezig omdat zij hem volledig heeft uitgesloten en de kinderen tegen hem heeft gekeerd.”

De insider vermeldde ook dat Pitt “graag meer aanwezig zou zijn voor Pax en alle kinderen, maar zij heeft erin geslaagd hen zo tegen hem op te zetten dat hij praktisch uit beeld is,” en voegde eraan toe: “Dus ineens proberen om hem de schuld te geven wanneer er iets misgaat is volkomen onterecht.”

De persoon die over de kwestie sprak, beschreef het ongeluk van Pax ook als een “ongeluk” in het kader van hoe de familie ermee omging terwijl ze in een “staat van shock” verkeerde.

Op zoek naar enige gemeenschappelijke grond zei de bron: “Het is zo jammer dat zelfs nu deze twee nog een manier vinden om dit tegen elkaar te gebruiken. Alles wat misgaat, geven ze automatisch elkaar de schuld.”

Is Brad Pitt niet in contact met zijn kinderen? Terwijl Brad Pitt en Angelina Jolie hun juridische strijd over hun Franse wijngaard voortzetten, heeft Pitt minimaal contact met zijn oudere kinderen. Hoewel hij wettelijke rechten heeft om tijd door te brengen met de jongere kinderen, is zijn betrokkenheid bij hen de laatste maanden “beperkt” vanwege zijn filmverplichtingen.

Ondertussen heeft Pitt weer samengewerkt met George Clooney voor een van de meest verwachte films van het jaar, “Wolfs”. Zelfs voor de release is er al een vervolg in ontwikkeling.

Een recent TMZ-rapport onthulde dat, ondanks dat hij jarenlang geen contact met zijn zoon heeft gehad, de 60-jarige acteur “dankbaar” is voor updates over hem van “bezorgde mensen rondom de familie.”

Pax’s verontrustende ongeluk vond plaats op 29 juli in het Los Feliz-gebied van Los Angeles. Getuige Lola Cavalli vertelde ET dat zij probeerde de bloeding te stoppen door druk uit te oefenen op zijn hoofd. Hoewel ze op dat moment “niet veel bloed” zag, merkte ze op dat “zijn mond vol bloed zat” toen hij probeerde te spreken.