James Cameron hint naar nieuw Terminator-project in ontwikkeling

Een nieuwe animatieserie van Terminator wordt deze maand uitgebracht, maar de bedenker van de franchise, James Cameron, is niet betrokken. Cameron liet echter doorschemeren dat hij aan een apart Terminator-gerelateerd project werkt, hoewel hij niet veel over de details loslaat.

In een interview met The Hollywood Reporter werd Cameron gevraagd naar de aankomende Netflix-serie ‘Terminator Zero’, die op 29 augustus in première gaat. Zijn reactie was kort: “Het ziet er interessant uit,” zei hij. “Mijn relatie hiermee is vergelijkbaar met die van The Sarah Connor Chronicles—het is interessant voor mij om te zien hoe anderen verhalen spinnen in een wereld die ik in gang heb gezet. Wat is hun conclusie? Wat intrigeerde hen eraan? Waar gaan ze mee naartoe? Het lijkt erop dat ze teruggaan naar de oorzaak van Judgment Day—de nucleaire oorlog—en of dat de ultieme tijdlijn is.”

Hij voegde eraan toe: “Ik ben nieuwsgierig om te zien wat ze hebben bedacht. Ik werk momenteel aan mijn eigen Terminator-projecten. Het heeft er niets mee te maken. Net als bij The Sarah Connor Chronicles hebben ze af en toe dingen aangeraakt waar ik onafhankelijk mee speelde. Dus er is enige nieuwsgierigheid. Het is geen brandende nieuwsgierigheid, maar het zou natuurlijk leuk zijn om het te zien slagen.”

De verslaggever pikte in op Camerons uitspraak: “Ik werk momenteel aan mijn eigen Terminator-projecten. Het heeft er niets mee te maken” en vroeg door. Cameron antwoordde: “Het is volledig geheim. Ik wil niet een mogelijk gevaarlijke robotagent moeten sturen als je erover zou praten, zelfs met terugwerkende kracht.”

Cameron zou zijn eigen advies moeten opvolgen. In 2022, drie jaar na ‘Terminator: Dark Fate’, hintte hij naar de mogelijkheid van een nieuwe film. Een jaar later noemde hij het opnieuw en zei dat hij wachtte om te zien hoe de wereld reageerde op AI voordat hij verder ging.

Het is duidelijk dat dit iets is waar hij over nadenkt, misschien zelfs aan werkt, en het zal volledig losstaan van de nieuwe show. Voor Terminator-fans die bang waren dat Dark Fate het einde van de franchise was, geeft Camerons voortdurende vermeldingen hoop dat er nog steeds een kans is op meer.