Kit Harington over seizoen 8 van ‘Game of Thrones’: het einde was overhaast

Het laatste seizoen van de populaire serie ‘Game of Thrones’ kreeg veel kritiek toen het in 2019 uitkwam. Nu, na vijf jaar, heeft Kit Harington zich openlijk uitgelaten over zijn gedachten over het achtste seizoen en zegt dat het einde overhaast was, aldus The Hollywood Reporter.

In een nieuw interview met GQ zei Kit: “Ik denk dat als er iets mis was met het einde van Thrones, het is dat we allemaal zo f***ing moe waren, we hadden niet langer door kunnen gaan. En dus begrijp ik dat sommige mensen vonden dat het overhaast was en ik ben het misschien met ze eens. Maar ik weet niet zeker of er een alternatief was. Ik kijk naar foto’s van mezelf in dat laatste seizoen en ik zie er uitgeput uit. Ik zie er uitgeput uit. Ik had geen seizoen meer in me.”

Over de kritiek op de laatste aflevering van de serie antwoordde Harington: “Iedereen heeft recht op zijn mening. Ik denk dat er fouten zijn gemaakt, qua verhaal, misschien tegen het einde. Ik denk dat er een aantal interessante keuzes waren die niet helemaal werkten.”

Harington besprak ook de uitgestelde Thrones-spin-off van HBO, getiteld Snow, die een tijdje in ontwikkeling was. Hoewel de acteur weigerde te zeggen waar de verhaallijn over ging (“omdat het een heel ding [online] begint”), legde hij wel uit wat zijn gedachte was achter het werken eraan en waarom het uiteindelijk niet werkte.

“Wat ik je kan vertellen is dat HBO naar me toe kwam en zei: ‘Zou je dit overwegen?’” herinnerde hij zich.

“Mijn eerste reactie was ‘nee.’ En toen dacht ik dat er een interessant en belangrijk verhaal over de soldaat na de oorlog zou kunnen zijn. Ik had het gevoel dat er misschien nog iets te zeggen was en een verhaal dat op een vrij beperkte manier verteld kon worden. We hebben een paar jaar heen en weer gewerkt aan de ontwikkeling ervan. En het was gewoon niet … niets maakte ons enthousiast genoeg. Uiteindelijk trok ik me terug en zei: ‘Ik denk dat als we dit verder pushen en het blijven ontwikkelen, we misschien met iets zouden eindigen dat niet goed is. En dat is het laatste wat we allemaal willen.’”

In de show speelde Kit de rol van Jon Snow.