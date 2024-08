Michael Keaton spreekt zich uit over de annulering van ‘Batgirl’: een nonchalante reactie

Acteur Michael Keaton sprak over de geannuleerde film ‘Batgirl’, waarin hij zijn rol als Bruce Wayne zou hernemen, volgens een rapport van Deadline. “Het deed me niets,” zei Keaton, en voegde eraan toe: “Groot, leuk, mooi salaris.”

De film ‘Batgirl’ werd geregisseerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah. Keaton betuigde zijn sympathie voor de regisseurs. “Ik mag die jongens. Het zijn aardige gasten. Ik steun hen,” voegde hij eraan toe. “Ik wil dat ze slagen, en ik denk dat ze zich erg slecht hebben gevoeld, wat mij verdrietig maakte. Ik? Ik ben oké.”

Keaton speelde de superheld voor het eerst in Tim Burton’s ‘Batman’ in 1989 en hernam zijn rol in ‘The Flash’ in 2023. Tegenwoordig wordt hij beschouwd als een van de grootste acteurs die de Caped Crusader heeft vertolkt, een erfenis die hij toeschrijft aan Burton. “Hij heeft alles veranderd,” voegde Keaton toe. “Ik kan dit niet noodzakelijkerwijs zeggen, maar er is een sterke mogelijkheid dat er geen Marvel Universe en geen DC Universe zou zijn zonder Tim Burton. Hij werd betwijfeld en in vraag gesteld.”

In augustus 2022 kondigde Warner Bros. aan dat ‘Batgirl’ niet verder zou gaan, en ster Leslie Grace deelde het nieuws met haar fans via een Instagram-bericht.

“Beste familie! Naar aanleiding van het recente nieuws over onze film ‘Batgirl’, ben ik trots op de liefde, het harde werk en de intentie die onze ongelooflijke cast en onvermoeibare crew in deze film hebben gestoken gedurende 7 maanden in Schotland. Ik voel me gezegend om te hebben gewerkt met absolute grootheden en levenslange relaties te hebben opgebouwd in het proces! Aan elke Batgirl-fan—BEDANKT voor de liefde en het vertrouwen, waardoor ik de cape heb kunnen dragen en, zoals Babs het het beste zei, ‘mijn eigen damn hero!’ Batgirl voor altijd!” schreef Leslie Grace, zoals gerapporteerd door Deadline.