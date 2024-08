Ryan Reynolds en Blake Lively Breken Box Office Records Als Eerste Getrouwd Koppel Dat Sinds 30 Jaar de Amerikaanse Lijsten Aanvoert

In een zeldzaam succes voor Hollywood hebben Ryan Reynolds en Blake Lively beide de topposities op de Amerikaanse box office behaald, wat de eerste keer in 34 jaar is dat een getrouwd koppel zo’n succes tegelijk heeft behaald.

Reynolds’ nieuwste Marvel-blockbuster, “Deadpool & Wolverine”, blijft de bioscopen domineren, met een weekendopbrengst van 54,2 miljoen dollar en een wereldwijde opbrengst die de 1 miljard dollar heeft overschreden. Ondertussen heeft Lively’s romantische drama “It Ends With Us” een indrukwekkend debuut gemaakt, met een opbrengst van 50 miljoen dollar in de Verenigde Staten.

Het succes van dit cinematografische powerkoppel wordt vergeleken met een moderne “Barbenheimer”, waarbij beide films verschillende doelgroepen aanspreken maar samen floreren. Dit fenomeen weerspiegelt een soortgelijk evenement uit 1990, toen Bruce Willis’ “Die Hard 2” en Demi Moore’s “Ghost” de box office leidden.

Niet alle films hebben het echter zo goed gedaan. “Borderlands”, een videogame-aanpassing van 120 miljoen dollar geregisseerd door Eli Roth, viel tegen met slechts 8,8 miljoen dollar in het openingsweekend. Ondanks de deelname van bekende acteurs zoals Cate Blanchett, Kevin Hart en Jack Black, kreeg de film te maken met aanzienlijke vertragingen en herschietingen sinds de opnames in 2021, en kreeg slechte recensies met een score van slechts 10% op Rotten Tomatoes.

“Deadpool & Wolverine”, met Hugh Jackman, blijft records breken en is nu pas de tweede R-rated film die de 1 miljard dollar-grens overschrijdt, na “Joker” uit 2019. Met het voortdurende succes is het nu een van de hoogste-grossende Marvel-films aller tijden.

Blake Lively, die een cameo heeft in “Deadpool & Wolverine”, speelt in en produceert “It Ends With Us”, gebaseerd op de bestsellerrroman van Colleen Hoover. De film, met een productieprijs van 25 miljoen dollar, volgt het verhaal van Lily Bloom, een bloemist uit Boston die worstelt met complexe romantische relaties. De sterke prestaties van de film, gecombineerd met een positieve ontvangst van het publiek, suggereren dat het ook tijdens de langzamere augustus box office-periode goed kan blijven presteren.

Reynolds en Lively hebben zelfs de vriendelijke concurrentie tussen hun films omarmd, waarbij Reynolds speels betrokken is bij promotionele content die hun dubbele successen benadrukt. Voor Lively heeft deze strategie vruchten afgeworpen, aangezien “It Ends With Us” de vroege box office-voorspellingen aanzienlijk heeft overtroffen.

De box office-cijfers van het weekend waren als volgt:

• “Deadpool & Wolverine”: 54,2 miljoen dollar

• “It Ends With Us”: 50 miljoen dollar

• “Twisters”: 15 miljoen dollar

• “Borderlands”: 8,8 miljoen dollar

• “Minions 4”: 8 miljoen dollar

• “Trap”: 6,7 miljoen dollar

• “Inside Out 2”: 5 miljoen dollar

• “Harold and the Purple Crayon”: 3,1 miljoen dollar

• “Cuckoo”: 3 miljoen dollar

• “Longlegs”: 2 miljoen dollar

Deze opmerkelijke prestatie van Ryan Reynolds en Blake Lively benadrukt niet alleen hun individuele talenten, maar bevestigt ook hun status als een van Hollywood’s krachtigste koppels.