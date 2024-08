Terugblik: Toen Het Oscarwinnende Lied ‘Naatu Naatu’ van RRR werd Opgenomen in de Officiële Residentie van Volodymyr Zelenskyy

Terwijl premier Narendra Modi Oekraïne bezoekt, is dit een goed moment om terug te denken aan een bijzonder filmisch moment in de recente geschiedenis van het land. Slechts een paar jaar geleden werd het iconische lied ‘Naatu Naatu’ uit de film RRR opgenomen in de officiële residentie van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy, maanden voordat de oorlog in de regio uitbrak.

Het lied werd later een wereldwijde sensatie, won in 2023 de Academy Award voor Beste Originele Lied en kreeg een Golden Globe in dezelfde categorie, een primeur voor een Aziatisch lied.

Ondertussen bezocht Modi op vrijdag de multimedia-expositie over kinderlijkeren in het Nationaal Historisch Museum van Oekraïne in Kiev. Hij werd vergezeld door de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy.

Premier Modi was diep geraakt door de aangrijpende expositie ter nagedachtenis aan kinderen die hun leven hebben verloren in het conflict. Hij sprak zijn verdriet uit over het tragische verlies van jonge levens en legde als eerbetoon een speelgoedje neer ter nagedachtenis aan hen, aldus een persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder bracht premier Modi hulde aan Mahatma Gandhi bij zijn standbeeld in de Oekraïense hoofdstad Kiev en benadrukte het belang van Gandhi’s boodschap van vrede bij het vormen van een harmonieuze samenleving.

De premier onderstreepte de tijdloze relevantie van Mahatma Gandhi’s boodschap van vrede bij het opbouwen van een harmonieuze samenleving. Hij merkte op dat het pad dat door de Mahatma werd getoond, oplossingen biedt voor hedendaagse wereldwijde uitdagingen, aldus een persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het standbeeld van Mahatma Gandhi, gelegen in het ‘Oase van Vrede’ park in Kiev, dient als een baken van hoop en vrede voor de mensheid. De premier deelde ook een foto op zijn X-account en zei: “Hulde gebracht aan Mahatma Gandhi in Kiev. De idealen van Bapu zijn universeel en geven miljoenen hoop. Moge wij allen het pad volgen dat hij aan de mensheid heeft getoond.”

Het is vermeldenswaard dat premier Narendra Modi op vrijdagochtend in Kiev aankwam, wat het eerste bezoek van een Indiase premier aan Oekraïne is. Het bezoek krijgt extra betekenis omdat het plaatsvindt op een moment dat de regio zich in het midden van een conflict bevindt.

Bij zijn aankomst in het Hyatt Hotel in Kiev werd premier Modi hartelijk verwelkomd door de Indiase gemeenschap, met veel studenten die zijn aankomst afwachtten en hoopten op een glimp van de premier.