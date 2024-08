Aandelen Hindustan Zinc kelderen nu Vedanta met korting een bod tot verkoop uitbrengt; Vedanta kijkt naar strategische uitbreiding

Aandelen van Hindustan Zinc Ltd. (HZL) kende vrijdag een scherpe daling van 7,8% en bereikte een dieptepunt van Rs 528 op de Bombay Stock Exchange (BSE).

Deze daling volgde op de opening van het bod tot verkoop (OFS) van Vedanta Ltd., dat werd geïntroduceerd tegen een verlaagde bodemprijs van Rs 486.

Het mijnbouwconglomeraat Vedanta, dat promotor is van HZL, is begonnen met de verkoop van 3,31% van haar belang, wat neerkomt op 14 crore aandelen.

Deze verkoop is gepland van 16 tot 19 augustus.

In tegenstelling tot de daling van HZL, noteerden de aandelen van Vedanta 2% hoger op Rs 430 op de BSE.

Het bedrijf zal naar verwachting ongeveer Rs 6.498 crore ophalen uit de OFS tegen de vastgestelde bodemprijs.

OFS is gestructureerd in twee fasen

Het OFS bestaat uit twee fasen.

Op vrijdag biedt Vedanta maximaal 5.14.40.329 aandelen, die 1,22% van het aandelenkapitaal van HZL vertegenwoordigen, exclusief aan niet-retailinvesteerders aan.

Mocht er sprake zijn van overinschrijving, dan zullen de resterende 8,23 crore aandelen, die 1,95% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, beschikbaar zijn voor aankoop door zowel particuliere als niet-retailbeleggers.

Het bod wordt op maandag 19 augustus heropend voor particuliere beleggers en niet-particuliere beleggers die ervoor kiezen om hun niet-toegewezen biedingen door te zetten. ALSO LEES VERDER: India’s export in juli stijgt met 2,8% tot USD 62,4 miljard; handelstekort groeit naar USD 9,6 miljard Om de beweegredenen achter het OFS toe te lichten, verklaarde Hindustan Zinc: “Het bod wordt onder andere gedaan door de verkoper om toegang te krijgen tot fondsen voor onder andere groei- en expansiedoeleinden en voor optimalisatie van de kapitaalstructuur van het bedrijf.”

Aan het eind van het juni-kwartaal had Vedanta een belang van 64,92% in HZL, terwijl de Indiase overheid 29,54% bezat.

Vedanta heeft plannen geschetst om haar belangrijkste bedrijfssegmenten – aluminium, olie en gas, elektriciteit, basismetalen en ijzer en staal – op te splitsen in afzonderlijke beursgenoteerde entiteiten.

Deze strategische stap is bedoeld om herfinancieringsrisico’s te verminderen en de afhankelijkheid van dividenden van Vedanta Resources Ltd. te verkleinen.

De financiële positie van Vedanta per 30 juni 2024 laat een nettoschuld zien van 61.324 crore Rs.

Het bedrijf is actief geweest in het beheren van zijn financiële middelen en heeft vorige maand Rs 8.500 crore (meer dan $ 1 miljard) opgehaald via een Qualified Institutions Placement (QIP) van 19,31 crore aandelen tegen een uitgifteprijs van Rs 440 per aandeel.

Nationaal Gerechtshof voor Vennootschapsrecht (NCLT)

In een verwante ontwikkeling zal Hindustan Zinc naar verwachting deze maand een speciaal dividend van 6.000 crore Rs uitkeren aan zijn aandeelhouders, zoals ET onlangs meldde.

Daarnaast heeft het National Company Law Tribunal (NCLT) vorige maand goedkeuring verleend voor de overdracht van Rs 10.383 crore van de algemene reserves van het bedrijf naar ingehouden winst. Must Read: Indiase export doorstaat wereldwijde uitdagingen in eerste kwartaal: CRISIL-rapport