Amazon is van plan om £8 miljard in Groot-Brittannië te investeren, waardoor duizenden banen worden gecreëerd en de economie wordt gestimuleerd

Amazon, de Amerikaanse technologiegigant, heeft plannen aangekondigd om in de komende vijf jaar £8 miljard (ongeveer ₹87.000 crore) te investeren in het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk via zijn webservicesdivisie, Amazon Web Services (AWS). Deze substantiële investering zal naar verwachting duizenden banen creëren en de Britse economie aanzienlijk stimuleren.

De investering richt zich op de bouw, exploitatie en het onderhoud van datacenters in het VK, wat kan bijdragen tot £14 miljard aan het bruto binnenlands product (BBP) van het land en jaarlijks meer dan 14.000 banen in de toeleveringsketen kan ondersteunen. De aankondiging van Amazon is een belangrijke overwinning voor de nieuw gekozen Labour-regering, die economische groei prioriteert als onderdeel van haar agenda om de natie te “heropbouwen”.

De Britse minister van Financiën Rachel Reeves prees de investering als een teken van economisch herstel en verklaarde: “Deze investering van £8 miljard markeert het begin van het economisch herstel en toont aan dat Groot-Brittannië een goede plek is om zaken te doen.” Ze benadrukte de toewijding van de regering om banen te creëren en investeringen aan te trekken om de natie te verbeteren.

Amazon Web Services breidt zijn activiteiten in het VK uit om te voldoen aan de groeiende vraag naar cloud computing diensten, zoals serverruimte. AWS bedient momenteel een reeks Britse bedrijven en overheidsinstanties, waaronder EasyJet, NatWest en Sainsbury’s.

Tanuja Randery, vice-president en managing director van AWS voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, noemde de komende jaren “cruciaal” voor de digitale en economische toekomst van het VK. Ze benadrukte dat de uitbreiding van AWS bedrijven in het VK zal helpen om geavanceerde technologieën zoals cloud computing en kunstmatige intelligentie (AI) te adopteren om innovatie te stimuleren, de productiviteit te verhogen en wereldwijd te concurreren.

De recente investeringen van Amazon in andere Europese landen, waaronder Duitsland, Spanje en Frankrijk, geven aan dat het bedrijf zich inzet om zijn cloud computing activiteiten in de regio uit te breiden. Deze uitbreiding komt te midden van lopende discussies in de Europese Unie over het creëren van een “Europese soevereine cloud” die de afhankelijkheid van Amerikaanse technologiegiganten voor gegevensopslag en -verwerking zou verminderen.

Momenteel heeft Amazon 75.000 werknemers in dienst verspreid over meer dan 100 locaties in het VK en heeft tussen 2010 en 2022 £56 miljard geïnvesteerd in het land. Vorige maand meldde het bedrijf dat de kwartaalwinsten waren verdubbeld, grotendeels gedreven door de groei in zijn cloud- en AI-diensten, met een stijging van 19% in AWS-inkomsten tot $26,3 miljard (ongeveer ₹2,2 lakh crore) in het tweede kwartaal.